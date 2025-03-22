Экс-балерину Мариинского театра обманул на 18 миллионов рублей перекупщик авто

Экс-балерина Мариинского театра Екатерина Галанова стала жертвой мошенничества. 47-летний друг-автоперекуп артистки обманул ее на 18 миллионов рублей.
«Знакомый обманул Галанову на 18 миллионов рублей», — сообщает Life. Там добавили, что она попросила друга-автоперекупа перевести деньги на французские счета, предоставив ему свою карту.
Сначала он продал автомобиль балерины за десять миллионов рублей и положил деньги на свой счет. Затем она перевела ему еще восемь миллионов для полной суммы. Но после этого мужчина пропал, и Галанова подала заявление в полицию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.