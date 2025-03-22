Экс-балерину Мариинского театра обманул на 18 миллионов рублей перекупщик авто

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перекуп продал авто за десять миллионов и положил деньги на свой счет
Перекуп продал авто за десять миллионов и положил деньги на свой счет Фото:

Экс-балерина Мариинского театра Екатерина Галанова стала жертвой мошенничества.  47-летний друг-автоперекуп артистки обманул ее на 18 миллионов рублей.

«Знакомый обманул Галанову на 18 миллионов рублей», — сообщает Life. Там добавили, что она попросила друга-автоперекупа перевести деньги на французские счета, предоставив ему свою карту.

Сначала он продал автомобиль балерины за десять миллионов рублей и положил деньги на свой счет. Затем она перевела ему еще восемь миллионов для полной суммы. Но после этого мужчина пропал, и Галанова подала заявление в полицию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-балерина Мариинского театра Екатерина Галанова стала жертвой мошенничества.  47-летний друг-автоперекуп артистки обманул ее на 18 миллионов рублей. «Знакомый обманул Галанову на 18 миллионов рублей», — сообщает Life. Там добавили, что она попросила друга-автоперекупа перевести деньги на французские счета, предоставив ему свою карту. Сначала он продал автомобиль балерины за десять миллионов рублей и положил деньги на свой счет. Затем она перевела ему еще восемь миллионов для полной суммы. Но после этого мужчина пропал, и Галанова подала заявление в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...