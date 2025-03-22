Алаудинов раскрыл, что его больше всего шокировало в Курской области

Российские военные занимаются эвакуацией тел украинских солдат с территории Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, эта миссия, по его словам, стала одной из самых шокирующих аспектов текущей ситуации.
«Мы сейчас собираем тела их бойцов в пакеты… Мы-то люди, для нас неприемлемо, чтобы у нас валялись трупы бойцов... После того, как он (военнослужащий ВСУ — ред.) уже умер, он не является нашим врагом... Это, получается, тело человека... И, конечно, мы должны быть гуманнее», — отметил Алаудинов, выразив убеждение, что после смерти солдат уже не могут считаться врагами, и их достоинство должно быть сохранено. Его слова передает РИА «Новости».
В 2024 году 6 августа силы ВСУ начали наступательные действия на территорию Курской области, однако их продвижение было пресечено. Глава Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов заявлял, что военные операции в Курской области завершатся победой над противником и достижением государственной границы.
Как стало известно в начале марта, в борьбе за освобождение Курской области произошел критический перелом, благоприятный для России. Только за период с 8 по 14 марта российские войска освободили 30 населенных пунктов в регионе, в том числе и районный центр Суджу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.