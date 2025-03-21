В освобожденной Судже началась эвакуация: куда увозят жителей, обстановка в городе

ВСУ атаковали газоизмерительную станцию в Судже
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Из Суджи эвакуировали 544 мирных жителя (данные на 20 марта)
Из Суджи эвакуировали 544 мирных жителя (данные на 20 марта) Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Сегодня, 21 марта, ВСУ осуществили атаку на газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на территории, прилегающей к границе Курской и Сумской областей. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

В Судже, которая была освобождена российскими войсками 13 марта, по-прежнему остаются сотни гражданских лиц. По информации МЧС РФ, к 20 марта из Суджанского района было эвакуировано 544 человека. Как проходит эвакуация и сколько мирных жителей осталось в городе — в материале URA.RU. 

Как проходит эвакуация

Министерство обороны России 13 марта объявило об освобождении города Суджа в Курской области от украинских военных формирований. В тот же день российские войска установили контроль над населенными пунктами Подол в Беловском районе и Меловой в Суджанском районе. Сразу после этого началась масштабная операция по вывозу мирных жителей, оказавшихся в зоне активных боевых действий.

Военные сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат» активно участвуют в эвакуации. На кадрах видно, как спецназовцы помогают вывезти пожилого мужчину, который не может самостоятельно передвигаться. Также бойцы нашли двух женщин, которые жили в подвале разрушенного дома, и пообещали забрать их. Помимо помощи гражданским, спецназ занимается поиском невзорвавшихся сбитых беспилотников, оставленных украинскими войсками.

Сколько человек эвакуировано

За 20 марта было эвакуировано 19 граждан
За 20 марта было эвакуировано 19 граждан
Фото:

По данным МЧС РФ, к 20 марта из района было вывезено 544 человека. За 20 марта эвакуировали 19 мирных граждан. Всего с начала операции было организовано 67 пунктов временного размещения.

Сколько человек остается в городе

По данным на 5 марта, в Судже оставалось от одной до двух тысяч мирных жителей, которые не успели эвакуироваться. Об этом заявлял замкомандира по политической работе одного из батальонов добровольческого отряда «Барс-Курск», военный эксперт Олег Иванов. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 13 марта уточнял, что около 200 человек остаются в самом городе, а еще около 100 — в прилегающих населенных пунктах, таких как Казачья Локня. 

Где располагаются эвакуированные

Эвакуированных граждан привозят в безопасные населенные пункты Курской области
Эвакуированных граждан привозят в безопасные населенные пункты Курской области
Фото:

Большинство эвакуированных из Суджи направляют в больницы из-за слабого здоровья. Жители города, пережившие оккупацию ВСУ, страдают от обострения хронических заболеваний, истощения и общей усталости.

Один из местных жителей Андрей Карпенко рассказал, что во время оккупации люди были вынуждены лечить себя сами. Он попал в больницу с подозрением на трещину в ключице после падения с крыши, которое произошло за несколько недель до освобождения.

"Я-то упал в оккупации. Кто мне там помощь окажет? Там никого. Мы сами себе врачи, сами себе пожарные… Хоронили бабушек, дедушек. 34 человека мы похоронили", — рассказал Карпенко в эфире телеканала "Россия-1". 

Эвакуированных размещают в безопасных районах Курской области, таких как село Большое Солдатское. Межконфессиональная волонтерская бригада, состоящая из представителей разных религий, продолжает искать уцелевших жителей и помогать им покинуть город.

Какая обстановка в Судже

Суджа значительно пострадала за время оккупации. Многие здания разрушены или повреждены, некоторые были подорваны отступающими украинскими войсками, чтобы создать завалы на улицах. Городская инфраструктура, включая магазины и административные здания, разграблена. На стенах зданий остались похабные надписи и призывы на английском языке. Памятник Ленину на Советской площади был снесен.

Одной из главных угроз в Судже стали украинские дроны, которые местные военные прозвали «истеричками» из-за их характерного жужжания. Эти аппараты используются для разведки и атак, что делает передвижение по городу крайне опасным.

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Сегодня, 21 марта, ВСУ осуществили атаку на газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на территории, прилегающей к границе Курской и Сумской областей. Об этом сообщает telegram-канал Shot. В Судже, которая была освобождена российскими войсками 13 марта, по-прежнему остаются сотни гражданских лиц. По информации МЧС РФ, к 20 марта из Суджанского района было эвакуировано 544 человека. Как проходит эвакуация и сколько мирных жителей осталось в городе — в материале URA.RU.  Как проходит эвакуация Министерство обороны России 13 марта объявило об освобождении города Суджа в Курской области от украинских военных формирований. В тот же день российские войска установили контроль над населенными пунктами Подол в Беловском районе и Меловой в Суджанском районе. Сразу после этого началась масштабная операция по вывозу мирных жителей, оказавшихся в зоне активных боевых действий. Военные сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат» активно участвуют в эвакуации. На кадрах видно, как спецназовцы помогают вывезти пожилого мужчину, который не может самостоятельно передвигаться. Также бойцы нашли двух женщин, которые жили в подвале разрушенного дома, и пообещали забрать их. Помимо помощи гражданским, спецназ занимается поиском невзорвавшихся сбитых беспилотников, оставленных украинскими войсками. Сколько человек эвакуировано По данным МЧС РФ, к 20 марта из района было вывезено 544 человека. За 20 марта эвакуировали 19 мирных граждан. Всего с начала операции было организовано 67 пунктов временного размещения. Сколько человек остается в городе По данным на 5 марта, в Судже оставалось от одной до двух тысяч мирных жителей, которые не успели эвакуироваться. Об этом заявлял замкомандира по политической работе одного из батальонов добровольческого отряда «Барс-Курск», военный эксперт Олег Иванов. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 13 марта уточнял, что около 200 человек остаются в самом городе, а еще около 100 — в прилегающих населенных пунктах, таких как Казачья Локня.  Где располагаются эвакуированные Большинство эвакуированных из Суджи направляют в больницы из-за слабого здоровья. Жители города, пережившие оккупацию ВСУ, страдают от обострения хронических заболеваний, истощения и общей усталости. Один из местных жителей Андрей Карпенко рассказал, что во время оккупации люди были вынуждены лечить себя сами. Он попал в больницу с подозрением на трещину в ключице после падения с крыши, которое произошло за несколько недель до освобождения. Эвакуированных размещают в безопасных районах Курской области, таких как село Большое Солдатское. Межконфессиональная волонтерская бригада, состоящая из представителей разных религий, продолжает искать уцелевших жителей и помогать им покинуть город. Какая обстановка в Судже Суджа значительно пострадала за время оккупации. Многие здания разрушены или повреждены, некоторые были подорваны отступающими украинскими войсками, чтобы создать завалы на улицах. Городская инфраструктура, включая магазины и административные здания, разграблена. На стенах зданий остались похабные надписи и призывы на английском языке. Памятник Ленину на Советской площади был снесен. Одной из главных угроз в Судже стали украинские дроны, которые местные военные прозвали «истеричками» из-за их характерного жужжания. Эти аппараты используются для разведки и атак, что делает передвижение по городу крайне опасным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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