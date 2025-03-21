В освобожденной Судже началась эвакуация: куда увозят жителей, обстановка в городе

Сегодня, 21 марта, ВСУ осуществили атаку на газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на территории, прилегающей к границе Курской и Сумской областей. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
В Судже, которая была освобождена российскими войсками 13 марта, по-прежнему остаются сотни гражданских лиц. По информации МЧС РФ, к 20 марта из Суджанского района было эвакуировано 544 человека. Как проходит эвакуация и сколько мирных жителей осталось в городе — в материале URA.RU.
Как проходит эвакуация
Министерство обороны России 13 марта объявило об освобождении города Суджа в Курской области от украинских военных формирований. В тот же день российские войска установили контроль над населенными пунктами Подол в Беловском районе и Меловой в Суджанском районе. Сразу после этого началась масштабная операция по вывозу мирных жителей, оказавшихся в зоне активных боевых действий.
Военные сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат» активно участвуют в эвакуации. На кадрах видно, как спецназовцы помогают вывезти пожилого мужчину, который не может самостоятельно передвигаться. Также бойцы нашли двух женщин, которые жили в подвале разрушенного дома, и пообещали забрать их. Помимо помощи гражданским, спецназ занимается поиском невзорвавшихся сбитых беспилотников, оставленных украинскими войсками.
Сколько человек эвакуировано
По данным МЧС РФ, к 20 марта из района было вывезено 544 человека. За 20 марта эвакуировали 19 мирных граждан. Всего с начала операции было организовано 67 пунктов временного размещения.
Сколько человек остается в городе
По данным на 5 марта, в Судже оставалось от одной до двух тысяч мирных жителей, которые не успели эвакуироваться. Об этом заявлял замкомандира по политической работе одного из батальонов добровольческого отряда «Барс-Курск», военный эксперт Олег Иванов. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 13 марта уточнял, что около 200 человек остаются в самом городе, а еще около 100 — в прилегающих населенных пунктах, таких как Казачья Локня.
Где располагаются эвакуированные
Большинство эвакуированных из Суджи направляют в больницы из-за слабого здоровья. Жители города, пережившие оккупацию ВСУ, страдают от обострения хронических заболеваний, истощения и общей усталости.
Один из местных жителей Андрей Карпенко рассказал, что во время оккупации люди были вынуждены лечить себя сами. Он попал в больницу с подозрением на трещину в ключице после падения с крыши, которое произошло за несколько недель до освобождения.
"Я-то упал в оккупации. Кто мне там помощь окажет? Там никого. Мы сами себе врачи, сами себе пожарные… Хоронили бабушек, дедушек. 34 человека мы похоронили", — рассказал Карпенко в эфире телеканала "Россия-1".
Эвакуированных размещают в безопасных районах Курской области, таких как село Большое Солдатское. Межконфессиональная волонтерская бригада, состоящая из представителей разных религий, продолжает искать уцелевших жителей и помогать им покинуть город.
Какая обстановка в Судже
Суджа значительно пострадала за время оккупации. Многие здания разрушены или повреждены, некоторые были подорваны отступающими украинскими войсками, чтобы создать завалы на улицах. Городская инфраструктура, включая магазины и административные здания, разграблена. На стенах зданий остались похабные надписи и призывы на английском языке. Памятник Ленину на Советской площади был снесен.
Одной из главных угроз в Судже стали украинские дроны, которые местные военные прозвали «истеричками» из-за их характерного жужжания. Эти аппараты используются для разведки и атак, что делает передвижение по городу крайне опасным.
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