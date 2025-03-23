Еще одна страна собралась отправить военных на Украину

Президент Чехии Петр Павел заявил, что готов отправить на Украину военных в составе миротворческого контингента. Он уточнил, что пойдет на этот шаг, если соберется «сильная группа стран ЕС».
«Если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то я глубоко убежден, Чехия должна быть среди них», — рассказал Павел в интервью изданию «Европейская правда». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия против иностранных «миротворцев» на Украине и не видит в этом вопросе путей для компромисса.
Ранее Британия и Франция заявили, что готовы направить миротворцев на Украину. При этом страны ЕС намерены сделать это без согласия России. США уже отказались от этой идеи.
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