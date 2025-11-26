Стало известно, когда откроются продажи билетов на «Щелкунчик» в Большом театре

Билеты можно будет купить на сайте театра на аукционе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре начнут продавать со 2 декабря. Об этом пишут российские СМИ.

«Большой театр откроет продажу билетов на балет „Щелкунчик“ 2 декабря в 10.00 мск», — сообщает издание «РИА Новости». Продаваться в кассах билеты не будут. Их можно будет приобрети на сайте театра. Часть из них можно будет купить на аукционе.