Стало известно, когда откроются продажи билетов на «Щелкунчик» в Большом театре
Билеты можно будет купить на сайте театра на аукционе
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре начнут продавать со 2 декабря. Об этом пишут российские СМИ.
«Большой театр откроет продажу билетов на балет „Щелкунчик“ 2 декабря в 10.00 мск», — сообщает издание «РИА Новости». Продаваться в кассах билеты не будут. Их можно будет приобрети на сайте театра. Часть из них можно будет купить на аукционе.
Минимальная стоимость билетов на балет «Щелкунчик» в Москве составит 500 рублей. Приобрести билет за такую стоимость можно в Музыкальном театре имени Сац. Там представления пройдут 24 и 25 декабря.
