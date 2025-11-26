Логотип РИА URA.RU
Общество

Стало известно, когда откроются продажи билетов на «Щелкунчик» в Большом театре

26 ноября 2025 в 14:21
Билеты можно будет купить на сайте театра на аукционе

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре начнут продавать со 2 декабря. Об этом пишут российские СМИ.

«Большой театр откроет продажу билетов на балет „Щелкунчик“ 2 декабря в 10.00 мск», — сообщает издание «РИА Новости». Продаваться в кассах билеты не будут. Их можно будет приобрети на сайте театра. Часть из них можно будет купить на аукционе. 

Минимальная стоимость билетов на балет «Щелкунчик» в Москве составит 500 рублей. Приобрести билет за такую стоимость можно в Музыкальном театре имени Сац. Там представления пройдут 24 и 25 декабря.

