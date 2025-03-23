Мошенники в России стали использовать новую схему кражи денег, перевыпуская SIM-карты умерших людей — этот метод позволяет злоумышленникам получить доступ к банковским счетам покойных. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Мошенники начали перевыпускать SIM-карты умерших людей и снимать деньги с их счетов», — пишет telegram-канал Mash. По их данным, один из таких случаев произошел в Подмосковье. После смерти бабушки местного жителя мошенники получили доступ к ее данным через реестр наследственных дел, затем незаконно перевыпустили SIM-карту на ее имя и украли с банковского счета 1,2 миллиона рублей.
После обнаружения факта кражи, наследник обратился в полицию. Преступная группа была обнаружена. В состав банды входили молодые люди из разных регионов страны, организатор был из Саратова. Возбуждено уголовное дело, силовики планируют проверить задержанных на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.
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