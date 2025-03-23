Мошенники начали перевыпускать SIM-карты умерших людей и снимать деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мошенники разработали новую схему кражи денег
Мошенники разработали новую схему кражи денег Фото:

Мошенники в России стали использовать новую схему кражи денег, перевыпуская SIM-карты умерших людей — этот метод позволяет злоумышленникам получить доступ к банковским счетам покойных. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Мошенники начали перевыпускать SIM-карты умерших людей и снимать деньги с их счетов», — пишет telegram-канал Mash. По их данным, один из таких случаев произошел в Подмосковье. После смерти бабушки местного жителя мошенники получили доступ к ее данным через реестр наследственных дел, затем незаконно перевыпустили SIM-карту на ее имя и украли с банковского счета 1,2 миллиона рублей.

После обнаружения факта кражи, наследник обратился в полицию. Преступная группа была обнаружена. В состав банды входили молодые люди из разных регионов страны,  организатор был из Саратова. Возбуждено уголовное дело, силовики планируют проверить задержанных на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мошенники в России стали использовать новую схему кражи денег, перевыпуская SIM-карты умерших людей — этот метод позволяет злоумышленникам получить доступ к банковским счетам покойных. Об этом сообщают telegram-каналы. «Мошенники начали перевыпускать SIM-карты умерших людей и снимать деньги с их счетов», — пишет telegram-канал Mash. По их данным, один из таких случаев произошел в Подмосковье. После смерти бабушки местного жителя мошенники получили доступ к ее данным через реестр наследственных дел, затем незаконно перевыпустили SIM-карту на ее имя и украли с банковского счета 1,2 миллиона рублей. После обнаружения факта кражи, наследник обратился в полицию. Преступная группа была обнаружена. В состав банды входили молодые люди из разных регионов страны,  организатор был из Саратова. Возбуждено уголовное дело, силовики планируют проверить задержанных на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...