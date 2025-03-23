Глава Украины Владимир Зеленский разрабатывает указ, который может ужесточить полномочия Национальной гвардии, что, по мнению ряда экспертов, связано с подготовкой к возможным выборам. Об этом сообщил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, ссылаясь на проект нового закона о Нацгвардии. Документ, по его словам, направлен на укрепление контроля власти в условиях нарастающего недовольства в обществе.
«Силовые структуры получат право вести слежку за потенциальными нарушителями с помощью беспилотников и фиксировать их для дальнейших репрессий», — заявил Азаров, его слова передает МК. Информацию о подготовке к жестким мерам подтверждает недавняя закупка Национальной полицией баллончиков со слезоточивым газом на сумму 18,4 миллиона гривен (пример 443 тыс. долларов — прим. URA.RU). Об этом в эфире телеканала «Киев-24» рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев, отметив, что власти, вероятно, ожидают роста протестных настроений.
Политолог Сергей Марков считает, что новый закон — часть стратегии Зеленского по удержанию власти в преддверии выборов, которые могут быть инициированы под давлением международных партнеров, включая США. «Зеленский понимает, что его популярность падает, и готовится к выборам с помощью репрессий», — отметил эксперт. По его мнению, Европа может закрыть глаза на такие меры, если они будут направлены против оппонентов, связанных с Россией.
Особенно напряженная ситуация наблюдается в Одессе, где действуют партизанские группы, выступающие против политики Киева, включая насильственную мобилизацию. Недавно в telegram-канале «Одесский партизан» появилось видео с угрозами в адрес сотрудника СБУ, что подчеркивает остроту противостояния.
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