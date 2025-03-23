ВСУ обстреляли подстанцию в Запорожской области, без света остались несколько сел

В результате обстрела ВСУ в Пологовском районе под Запорожьем пострадала электроподстанция, сообщил замгубернатора региона по внутренней политике Антон Тицкий. Это привело к отключению электроснабжения более чем у 11 тысяч абонентов в Пологах и соседних селах, включая Инженерное, Франко и Украинское.
«В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны противника пострадала электроподстанция в Пологовском районе. Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи, а это более 11 тысяч абонентов», — написал Тицкий в своем telegram-канале.
В связи с происшествием уже начаты работы по восстановлению электроснабжения. По предварительной информации, жертв среди мирного населения нет. Водоснабжение функционирует в штатном режиме. Уточняется информация о возможном ущербе в других населенных пунктах района.
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