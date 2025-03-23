ВСУ обстреляли подстанцию в Запорожской области, без света остались несколько сел

ВСУ повредили подстанцию в Пологовском районе Запорожской области
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ВСУ ударили по одному из районов в Запорожской области
ВСУ ударили по одному из районов в Запорожской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела ВСУ в Пологовском районе под Запорожьем пострадала электроподстанция, сообщил замгубернатора региона по внутренней политике Антон Тицкий. Это привело к отключению электроснабжения более чем у 11 тысяч абонентов в Пологах и соседних селах, включая Инженерное, Франко и Украинское.

«В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны противника пострадала электроподстанция в Пологовском районе. Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи, а это более 11 тысяч абонентов», — написал Тицкий в своем telegram-канале.

В связи с происшествием уже начаты работы по восстановлению электроснабжения. По предварительной информации, жертв среди мирного населения нет. Водоснабжение функционирует в штатном режиме. Уточняется информация о возможном ущербе в других населенных пунктах района.

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В результате обстрела ВСУ в Пологовском районе под Запорожьем пострадала электроподстанция, сообщил замгубернатора региона по внутренней политике Антон Тицкий. Это привело к отключению электроснабжения более чем у 11 тысяч абонентов в Пологах и соседних селах, включая Инженерное, Франко и Украинское. «В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны противника пострадала электроподстанция в Пологовском районе. Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи, а это более 11 тысяч абонентов», — написал Тицкий в своем telegram-канале. В связи с происшествием уже начаты работы по восстановлению электроснабжения. По предварительной информации, жертв среди мирного населения нет. Водоснабжение функционирует в штатном режиме. Уточняется информация о возможном ущербе в других населенных пунктах района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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