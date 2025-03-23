Обнародован график Владимира Путина на предстоящую неделю

На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет заседание набсовета «Движения первых», вручит премии молодым деятелям культуры и съездит в один из регионов страны. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Президент проведет заседание Наблюдательного совета „Движения первых“. В День работников культуры Путин вручит премии молодым деятелям культуры...» — рассказали в программе, фрагмент которой был опубликован в telegram-канале корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.
Кроме того, в рамках рабочей недели Путин совершит командировку в один из регионов России. Точный субъект РФ, который посетит глава государства, пока не раскрывается. Также запланировано совещание с членами Совбеза.
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