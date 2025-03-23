Обнародован график Владимира Путина на предстоящую неделю

Путин проведет заседание набсовета «Движения первых» и посетит один из регионов
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Путин посетит один из регионов России
Путин посетит один из регионов России Фото:

На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет заседание набсовета «Движения первых», вручит премии молодым деятелям культуры и съездит в один из регионов страны. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Президент проведет заседание Наблюдательного совета „Движения первых“. В День работников культуры Путин вручит премии молодым деятелям культуры...» — рассказали в программе, фрагмент которой был опубликован в telegram-канале корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.

Кроме того, в рамках рабочей недели Путин совершит командировку в один из регионов России. Точный субъект РФ, который посетит глава государства, пока не раскрывается. Также запланировано совещание с членами Совбеза.

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На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет заседание набсовета «Движения первых», вручит премии молодым деятелям культуры и съездит в один из регионов страны. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин». «Президент проведет заседание Наблюдательного совета „Движения первых“. В День работников культуры Путин вручит премии молодым деятелям культуры...» — рассказали в программе, фрагмент которой был опубликован в telegram-канале корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. Кроме того, в рамках рабочей недели Путин совершит командировку в один из регионов России. Точный субъект РФ, который посетит глава государства, пока не раскрывается. Также запланировано совещание с членами Совбеза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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