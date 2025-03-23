Первый раунд переговоров США и Украины в Эр-Рияде длился всего час

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры США и Украины завершились
Переговоры США и Украины завершились Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Первый этап встречи делегаций США и Украины в Эр-Рияде, состоявшейся накануне российско-американских переговоров, продлился всего один час. Заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палис отказался комментировать итоги переговоров и встречаться с российской делегацией. 

«Первый раунд переговоров украинской делегации с США завершился в Эр-Рияде», — передает корреспондент РИА Новости. Палис заявил, что встреч украинской делегации в Эр-Рияде с российской стороной не будет. Он также отказался прокомментировать итоги переговоров с американской стороной. 

Консультаций между представителями США и России в гостинице The Ritz-Carlton пройдут 24 марта. Основные темы включают 30-дневное прекращение огня по энергетическим объектам и безопасность судоходства в Черном море. Российскую сторону возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Георгий Карасин и советникдиректора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый этап встречи делегаций США и Украины в Эр-Рияде, состоявшейся накануне российско-американских переговоров, продлился всего один час. Заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палис отказался комментировать итоги переговоров и встречаться с российской делегацией.  «Первый раунд переговоров украинской делегации с США завершился в Эр-Рияде», — передает корреспондент РИА Новости. Палис заявил, что встреч украинской делегации в Эр-Рияде с российской стороной не будет. Он также отказался прокомментировать итоги переговоров с американской стороной.  Консультаций между представителями США и России в гостинице The Ritz-Carlton пройдут 24 марта. Основные темы включают 30-дневное прекращение огня по энергетическим объектам и безопасность судоходства в Черном море. Российскую сторону возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Георгий Карасин и советникдиректора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...