Первый раунд переговоров США и Украины в Эр-Рияде длился всего час

Первый этап встречи делегаций США и Украины в Эр-Рияде, состоявшейся накануне российско-американских переговоров, продлился всего один час. Заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палис отказался комментировать итоги переговоров и встречаться с российской делегацией.
«Первый раунд переговоров украинской делегации с США завершился в Эр-Рияде», — передает корреспондент РИА Новости. Палис заявил, что встреч украинской делегации в Эр-Рияде с российской стороной не будет. Он также отказался прокомментировать итоги переговоров с американской стороной.
Консультаций между представителями США и России в гостинице The Ritz-Carlton пройдут 24 марта. Основные темы включают 30-дневное прекращение огня по энергетическим объектам и безопасность судоходства в Черном море. Российскую сторону возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Георгий Карасин и советникдиректора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.
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