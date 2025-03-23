Делегация РФ прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США

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Консультации экспертных групп РФ и США в Эр-Рияде начнутся утром 24 марта
Консультации экспертных групп РФ и США в Эр-Рияде начнутся утром 24 марта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Российская делегация прибыла в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для проведения консультаций с представителями США. Об этом сообщил сенатор Григорий Карасин, возглавляющий российскую сторону.

«Консультации экспертных групп РФ и США в Эр-Рияде начнутся в понедельник утром», — заявил Карасин в беседе с ТАСС. Переговоры, запланированные на 24 марта, пройдут в гостинице The Ritz-Carlton и будут посвящены вопросам урегулирования конфликта на Украине, включая безопасность судоходства в Черном море и возможное прекращение огня. Российскую делегацию, помимо Карасина, представляет советник директора ФСБ Сергей Беседа.

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Российская делегация прибыла в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для проведения консультаций с представителями США. Об этом сообщил сенатор Григорий Карасин, возглавляющий российскую сторону. «Консультации экспертных групп РФ и США в Эр-Рияде начнутся в понедельник утром», — заявил Карасин в беседе с ТАСС. Переговоры, запланированные на 24 марта, пройдут в гостинице The Ritz-Carlton и будут посвящены вопросам урегулирования конфликта на Украине, включая безопасность судоходства в Черном море и возможное прекращение огня. Российскую делегацию, помимо Карасина, представляет советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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