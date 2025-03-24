Спасатели, ехавшие на место смертельного ДТП в Крыму, попали в аварию

Сотрудники МЧС, ехавшие на место смертельной аварии в Крыму, попали в ДТП. Машина подразделения «Крым-Спас» МЧС Крыма столкнулась с легковым автомобилем в Симферополе, сообщили в пресс-службе МЧС региона. Известно о двух пострадавших.
» ... автомобиль ГКУ РК «Крым-Спас» двигался со спецсигналами к месту ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На перекрестке ул. Никанорова и ул. Киевская произошло столкновение с легковым авто», — сказано в сообщении ведомства.
В ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, оба госпитализированы. Причины ДТП установят полицейские. Известно, что спасатели попали в ДТП по пути к месту смертельной аварии. Под Симферополем на трассе произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. В результате произошедшего, предварительно, погибли пять человек, некоторые пострадали. Всего в автобусе находились 32 пассажира. На данный момент проводится проверка произошедшего и поручено возбудить уголовное дело.
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