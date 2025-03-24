Жуткое ДТП в Крыму унесло жизни нескольких человек: что известно к этому часу

СК по Крыму поручил возбудить дело по факту смертельной аварии под Симферополем
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Число погибших в аварии выросло до шести человек
Число погибших в аварии выросло до шести человек Фото:

Под Симферополем на трассе произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовика. В результате произошедшего, предварительно, погибли пять человек, некоторые пострадали. 

Всего в автобусе находилось 32 пассажира. На данный момент проводится проверка произошедшего и поручено возбудить уголовное дело. Что еще известно к этому часу о смертельном происшествии — в материале URA.RU. 

Место и последствия аварии

Инцидент произошел на трассе, соединяющей Симферополь и Евпаторию. Автобус марки ЛиАЗ, принадлежащий компании «Крымтроллейбус» и управляемый водителем 1963 года рождения, врезался в припаркованный грузовой автомобиль КамАЗ, который перевозил зерно. В результате столкновения водители обоих транспортных средств остались живы. Однако это привело к гибели пяти человек. Всего в автобусе находились 32 пассажира, 18 из них, предварительно, пострадали. При этом, по данным от Минздрава Крыма, были ранены 19 человек, а погибли шесть, передает РИА Новости. Оперативники же сообщили о ранении семи детей, а общее число пострадавших выросло до 21 человека. 

На месте трагедии работают 25 спасателей и девять единиц спецтехники. Также туда выехали следователи. Причины ДТП пока неизвестны. Надзор за расследованием дела осуществляет прокуратура республики. Кроме того, и. о. руководителя главного следственного управления СКР по региону и городу Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело. 

Заявление водителя автобуса 

Водитель рейсового автобуса заявил, что причиной ДТП стало то, что его ослепило солнце. В результате он не увидел стоящий перед ним прицеп грузовика, говорится в видеоматериале от МВД Крыма. 

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Под Симферополем на трассе произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовика. В результате произошедшего, предварительно, погибли пять человек, некоторые пострадали.  Всего в автобусе находилось 32 пассажира. На данный момент проводится проверка произошедшего и поручено возбудить уголовное дело. Что еще известно к этому часу о смертельном происшествии — в материале URA.RU.  Место и последствия аварии Инцидент произошел на трассе, соединяющей Симферополь и Евпаторию. Автобус марки ЛиАЗ, принадлежащий компании «Крымтроллейбус» и управляемый водителем 1963 года рождения, врезался в припаркованный грузовой автомобиль КамАЗ, который перевозил зерно. В результате столкновения водители обоих транспортных средств остались живы. Однако это привело к гибели пяти человек. Всего в автобусе находились 32 пассажира, 18 из них, предварительно, пострадали. При этом, по данным от Минздрава Крыма, были ранены 19 человек, а погибли шесть, передает РИА Новости. Оперативники же сообщили о ранении семи детей, а общее число пострадавших выросло до 21 человека.  На месте трагедии работают 25 спасателей и девять единиц спецтехники. Также туда выехали следователи. Причины ДТП пока неизвестны. Надзор за расследованием дела осуществляет прокуратура республики. Кроме того, и. о. руководителя главного следственного управления СКР по региону и городу Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело.  Заявление водителя автобуса  Водитель рейсового автобуса заявил, что причиной ДТП стало то, что его ослепило солнце. В результате он не увидел стоящий перед ним прицеп грузовика, говорится в видеоматериале от МВД Крыма. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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