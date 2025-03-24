Welt: ЕС не хватает сил для оперативной помощи Украине

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Европа недостаточно сильна, чтобы оказать поддержку Украине
Европа недостаточно сильна, чтобы оказать поддержку Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Европа не имеет достаточно сил для поддержки Украины, сообщают иностранные издания. По мнению аналитиков, Евросоюз испытывает серьезные трудности в попытках оказать эффективную помощь Киеву в текущем конфликте.

«Европе не хватает сил, чтобы поспешить на помощь Украине … , не говоря уже о желании...» — пишет Welt. Газет утверждает, что ЕС ошибочно полагал, что способен действовать наравне с США.

Подчеркивается, что одного лишь перевооружения недостаточно для эффективной внешней политики, и ЕС необходимо срочно стать активным участником на международной арене. Кроме того, издание указывает на невыгодное положение Украины в текущей международной ситуации, особенно в контексте переговоров, где Киев может оказаться без поддержки крупных мировых игроков.

Ранее британский эксперт в области аналитики Александр Меркурис высказал мнение, что Киев и европейские страны потеряли возможность влиять на процесс решения украинского кризиса, пишет RT. Аналитик также отметил, что этот процесс способствует углублению разногласий между Штатами, Европой и Украиной.

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Европа не имеет достаточно сил для поддержки Украины, сообщают иностранные издания. По мнению аналитиков, Евросоюз испытывает серьезные трудности в попытках оказать эффективную помощь Киеву в текущем конфликте. «Европе не хватает сил, чтобы поспешить на помощь Украине … , не говоря уже о желании...» — пишет Welt. Газет утверждает, что ЕС ошибочно полагал, что способен действовать наравне с США. Подчеркивается, что одного лишь перевооружения недостаточно для эффективной внешней политики, и ЕС необходимо срочно стать активным участником на международной арене. Кроме того, издание указывает на невыгодное положение Украины в текущей международной ситуации, особенно в контексте переговоров, где Киев может оказаться без поддержки крупных мировых игроков. Ранее британский эксперт в области аналитики Александр Меркурис высказал мнение, что Киев и европейские страны потеряли возможность влиять на процесс решения украинского кризиса, пишет RT. Аналитик также отметил, что этот процесс способствует углублению разногласий между Штатами, Европой и Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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