Европа не имеет достаточно сил для поддержки Украины, сообщают иностранные издания. По мнению аналитиков, Евросоюз испытывает серьезные трудности в попытках оказать эффективную помощь Киеву в текущем конфликте.
«Европе не хватает сил, чтобы поспешить на помощь Украине … , не говоря уже о желании...» — пишет Welt. Газет утверждает, что ЕС ошибочно полагал, что способен действовать наравне с США.
Подчеркивается, что одного лишь перевооружения недостаточно для эффективной внешней политики, и ЕС необходимо срочно стать активным участником на международной арене. Кроме того, издание указывает на невыгодное положение Украины в текущей международной ситуации, особенно в контексте переговоров, где Киев может оказаться без поддержки крупных мировых игроков.
Ранее британский эксперт в области аналитики Александр Меркурис высказал мнение, что Киев и европейские страны потеряли возможность влиять на процесс решения украинского кризиса, пишет RT. Аналитик также отметил, что этот процесс способствует углублению разногласий между Штатами, Европой и Украиной.
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