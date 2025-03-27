Курган в годы войны принял тысячи советских детей: как здесь жили ребята из Ленинграда, Украины и всего СССР

После начала Великой Отечественной войны в Курган и близлежащие районы эвакуировали почти 12 тысяч детей с захваченных врагом территорий. Ребятишек привозили целыми детдомами: только из осажденного Ленинграда перевезли 16 детских интернатов, а всего за годы войны здесь развернули около 150 детдомов. В архивах хранятся воспоминания ребят, которые благодарят курганцев, давших им пищу и кров в суровый период войны. URA.RU собрало несколько личных историй воспитанников.
В Курганской области детдома для эвакуированных детей чаще всего размещались в сельской местности. Им отводились здания школ, больниц, санаториев, клубов, изб-читален. Всюду отмечалось переуплотнение, необеспеченность топливом, оборудованием, одеждой. В октябре 1941 года в село Ольховка эвакуировали Ладвинский детский дом. Затем в Шатрово разместили детский дом имени Сталина, эвакуированный из Ленинграда. Также детдом организовали селе Мостовка. В первые годы войны такие учреждения открылись в Лопатках, Прилогино, Арлагуле, Лисьем, Елошном на территории Лебяжьевского района. В сентябре 1941 года в селах Мишкинского района — Дубровное, Варлаково и Сосново разместили детские дома-интернаты.
В Щучье осенью 1941 года детей встретила организатор по комсомольской линии Мария Ваганова. Она направила эвакуированных в село Зайково. Местные жители пришли помочь расселить малышей. Здания были уже подготовлены. Прибыло 135 детей в возрасте от трех до семи лет, несколько 10-12-летних подростков. Детей разделили на четыре группы.
Условия в эвакуированных детских домах были тяжелыми. Не хватало еды, одежды, учебников. Жители Курганской области, сами испытывая трудности, старались помочь детям, делились последним. Постоянно не хватало воспитателей. Приходилось работать с раннего утра до поздней ночи. Нехватка персонала была весь период эвакуации.
Воспоминания детдомовцев
Таня Фомина была маленькой девочкой, когда оказалась в эвакуации в детдоме в Ольховке недалеко от Шадринска. Ее вместе с другими детьми вывезли из Карелии. Татьяна вспоминает, что в детдоме им пекли лепешки из подмороженного картофеля. Добрые курганские женщины, работавшие в интернате, делали все возможное и невозможное, чтобы накормить и обогреть детдомовцев. «Годы, прожитые в детском доме, были очень трудными. Кормили чаще всего хлебом и похлебкой. Собирали на колхозных полях колоски, искали мороженую картошку», — вспоминает Татьяна. Она отмечает, что без чуткого отношения курганцев к эвакуированным — дети бы просто не выжили.
Лена Карельцева из Ленинграда пишет, — «я вспоминаю воспитателей, которые нам приносили из дома продукты… и плачу. А ведь у них были свои дети. Помню поваров тетю Марусю и тетю Пашу, которые умели сварить суп практически из ничего… Курганская земля стала для нас родной навсегда. А люди здесь такие, что готовы последнее отдать тем, кому трудно, кто оказался в беде».
Борис Голдырев из Ленинграда был эвакуирован в Далматовский детский дом в 1943 году. «Родных я не помню, годы поисков не принесли результатов. Я считаю детский дом родным, а его воспитателей — самыми близкими мне людьми», — написал в воспоминаниях Голдырев. Он добавил, что жители Курганской области отдавали эвакуированным детям не только продукты и одежду, они дарили им свою сердечность.
Осенью 1941 года из Полтавской области Украины в село Карачельское прибыли около ста детей. В краеведческом музее хранятся воспоминания эвакуированных. «Самой большой проблемой были вода, свет и тепло. В селе воду брали прямо из реки, и она использовалась для всего: стирки, питья и приготовления еды. Классы освещались керосиновыми лампами, а в детском доме даже этих ламп не было — там использовали коптилку», — вспоминают бывшие воспитанники.
Учебников не хватало, иногда весь класс делился одной книгой. Зимней одежды тоже было очень мало. Чтобы все могли хоть как-то одеться, дети придумали свой способ: часть ребят надевали пальто и шли в столовую или в школу, а там снимали одежду и передавали ее тем, кто ждал своей очереди. В основном это делали воспитательницы, которые по 6-8 раз в день переносили одежду туда и обратно, пока не наступила весна, вспоминают бывшие детдомовцы.
В Шатровском районе в годы войны развернули детдом имени Сталина. В нем также было много было эвакуированных ребятишек из Ленинграда. Бывшая воспитанница Тамара Ядрышникова написала такие строки в стихах:
Мама, где ты, мамочка?
Я хочу, чтобы ты была со мной!
Но увозит нас нянечка, в край Зауральский, где будем весной.
После войны бывшие детдомовцы написали письмо в Шатрово, в котором они вспомнили воспитателей и директора детдома. Ленинградцы поблагодарили курганцев за душевное тепло, которое помогло им спастись в эвакуации. Все ребятишки из детдома получили образование и стали в дальнейшем работать в народном хозяйстве огромной советской страны.
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