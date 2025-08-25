Трамп рассказал о беседе с Путиным о ядерном оружии

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос сокращения ядерного оружия. Об этом сообщил сам глава Белого дома.
«Мы говорили с Путиным об ограничении ядерного оружия. У нас больше всего, Россия на втором месте, Китай на третьем», — приводит слова Трампа «Clash Report». Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Кроме того, президент США уточнил, что Китай сильно уступает, но сможет догнать через пять лет. Он также добавил, что контроль над распространением ядерного вооружения важен на фоне развития военных технологий в Китае. Диалог по стратегической безопасности необходим для предотвращения гонки вооружений между ведущими мировыми державами.
