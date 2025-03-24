Пермяки стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

В Пермском крае зафиксировали снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю с 17 по 23 марта заболело более 21 тысячи человек. Это на 8% меньше, чем неделей ранее.
«Эпидемпорог не превышен. Сохраняется высокая доля вирусов гриппа A (H1N1)pdm. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы и сезонные коронавирусы», — сообщает краевой Роспотребнадзор на своем официальном сайте.
Из-за ОРВИ и гриппа на карантин ушли 143 группы в 86 детсадах, а также 87 классов в 42 школах и 27 групп в девяти колледжах.
При этом за неделю с 10 по 16 марта в регионе, напротив, наблюдался скачок заболеваемости. Уровень заболеваемости был на 4,2% выше, чем за неделю до этого.
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