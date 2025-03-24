Пермяки стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Пермском крае снизилась на 8%
© Служба новостей «URA.RU»
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За прошедшую неделю в крае заболело более 21 тысячи жителей
За прошедшую неделю в крае заболело более 21 тысячи жителей Фото:

В Пермском крае зафиксировали снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю с 17 по 23 марта заболело более 21 тысячи человек. Это на 8% меньше, чем неделей ранее. 

«Эпидемпорог не превышен. Сохраняется высокая доля вирусов гриппа A (H1N1)pdm. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы и сезонные коронавирусы», — сообщает краевой Роспотребнадзор на своем официальном сайте. 

Из-за ОРВИ и гриппа на карантин ушли 143 группы в 86 детсадах, а также 87 классов в 42 школах и 27 групп в девяти колледжах. 

При этом за неделю с 10 по 16 марта в регионе, напротив, наблюдался скачок заболеваемости. Уровень заболеваемости был на 4,2% выше, чем за неделю до этого. 

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В Пермском крае зафиксировали снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю с 17 по 23 марта заболело более 21 тысячи человек. Это на 8% меньше, чем неделей ранее.  «Эпидемпорог не превышен. Сохраняется высокая доля вирусов гриппа A (H1N1)pdm. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы и сезонные коронавирусы», — сообщает краевой Роспотребнадзор на своем официальном сайте.  Из-за ОРВИ и гриппа на карантин ушли 143 группы в 86 детсадах, а также 87 классов в 42 школах и 27 групп в девяти колледжах.  При этом за неделю с 10 по 16 марта в регионе, напротив, наблюдался скачок заболеваемости. Уровень заболеваемости был на 4,2% выше, чем за неделю до этого. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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