В городской поликлинике Озерска (Челябинская область) рухнул потолок, что привело к затоплению целого этажа. Жители связывают произошедшее с некачественной работой подрядчиков во время недавнего ремонта.
«Перед приездом комиссии рухнул потолок на каком-то этаже. Они закрыли на ключ этот этаж, чтобы комиссия не увидела этот ужас! А комиссии сказали, этаж закрыт, так как там еще идут работы», — пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на группу «Подслушано в Озерске».
Как отмечает канал, горожане обеспокоены тем, что все здание рухнет. Некоторые же, по информации «АЧН», иронично предполагают появление «фонтана на входе».
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