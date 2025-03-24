В больнице Озерска обрушился потолок. Видео

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Из-за обрушения потолка в больнице также случился потоп
Из-за обрушения потолка в больнице также случился потоп Фото:

В городской поликлинике Озерска (Челябинская область) рухнул потолок, что привело к затоплению целого этажа. Жители связывают произошедшее с некачественной работой подрядчиков во время недавнего ремонта.

«Перед приездом комиссии рухнул потолок на каком-то этаже. Они закрыли на ключ этот этаж, чтобы комиссия не увидела этот ужас! А комиссии сказали, этаж закрыт, так как там еще идут работы», — пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на группу «Подслушано в Озерске».

Как отмечает канал, горожане обеспокоены тем, что все здание рухнет. Некоторые же, по информации «АЧН», иронично предполагают появление «фонтана на входе».

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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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В городской поликлинике Озерска (Челябинская область) рухнул потолок, что привело к затоплению целого этажа. Жители связывают произошедшее с некачественной работой подрядчиков во время недавнего ремонта. «Перед приездом комиссии рухнул потолок на каком-то этаже. Они закрыли на ключ этот этаж, чтобы комиссия не увидела этот ужас! А комиссии сказали, этаж закрыт, так как там еще идут работы», — пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на группу «Подслушано в Озерске». Как отмечает канал, горожане обеспокоены тем, что все здание рухнет. Некоторые же, по информации «АЧН», иронично предполагают появление «фонтана на входе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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