Оперативное командование ВСУ «Север» утверждает, что уничтожен объект критической инфраструктуры в населенном пункте Рясное под Сумами на Украине. Информация об этом была опубликована на официальной странице командования в одной из соцсетей.
«Сумская область. Рясное, (было зафиксировано — прим. URA.RU) два взрыва. Впоследствии обстрела уничтожен объект критической инфраструктуры», — написали на странице «Севера». Детали о характере объекта или возможном воздействии на местное население в сообщении не уточняются.
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