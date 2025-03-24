ВСУ сообщили об уничтожении объекта критической инфраструктуры под Сумами

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Командование ВСУ «Север» заявило об уничтожении объекта инфраструктуры в Рясном
Командование ВСУ «Север» заявило об уничтожении объекта инфраструктуры в Рясном Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оперативное командование ВСУ «Север» утверждает, что уничтожен объект критической инфраструктуры в населенном пункте Рясное под Сумами на Украине. Информация об этом была опубликована на официальной странице командования в одной из соцсетей.

«Сумская область. Рясное, (было зафиксировано — прим. URA.RU) два взрыва. Впоследствии обстрела уничтожен объект критической инфраструктуры», — написали на странице «Севера». Детали о характере объекта или возможном воздействии на местное население в сообщении не уточняются.

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Оперативное командование ВСУ «Север» утверждает, что уничтожен объект критической инфраструктуры в населенном пункте Рясное под Сумами на Украине. Информация об этом была опубликована на официальной странице командования в одной из соцсетей. «Сумская область. Рясное, (было зафиксировано — прим. URA.RU) два взрыва. Впоследствии обстрела уничтожен объект критической инфраструктуры», — написали на странице «Севера». Детали о характере объекта или возможном воздействии на местное население в сообщении не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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