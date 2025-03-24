Зеленский потерял чемпионский пояс Усика в Белом доме

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Зеленский привез Трампу подарок и забыл про него
Зеленский привез Трампу подарок и забыл про него Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом забыл чемпионский пояс боксера Александра Усика, который привез в качестве подарка для президента США Дональда Трампа. Об этом лидер Украины рассказал в интервью американскому изданию.

«Возможно, он [пояс] все еще лежит там [в Овальном кабинете]», — сказал Владимир Зеленский в беседе с изданием Time. Этот инцидент произошел после того, как украинский лидер досрочно покинул Белый дом из-за перепалки с американским президентом. Согласно информации от Time, пояс в итоге был найден одним из сотрудников администрации Трампа и отнесен в столовую президента США.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне прошла 28 февраля 2025 года. Стороны должны были подписать сделку о редкоземельных металлах на Украине, но переговоры переросли в перепалку, и президент США выгнал украинского лидера из Белого дома.

Усик — украинский профессиональный боксер. Является чемпионом мира в профессиональном боксе в тяжелом весе и абсолютным чемпионом мира 2018-2019 годов в первом тяжелом весе. Опровергал подлинность привезенного Трампу пояса, заявляя, что все его награды находятся у него дома.

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Украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом забыл чемпионский пояс боксера Александра Усика, который привез в качестве подарка для президента США Дональда Трампа. Об этом лидер Украины рассказал в интервью американскому изданию. «Возможно, он [пояс] все еще лежит там [в Овальном кабинете]», — сказал Владимир Зеленский в беседе с изданием Time. Этот инцидент произошел после того, как украинский лидер досрочно покинул Белый дом из-за перепалки с американским президентом. Согласно информации от Time, пояс в итоге был найден одним из сотрудников администрации Трампа и отнесен в столовую президента США. Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне прошла 28 февраля 2025 года. Стороны должны были подписать сделку о редкоземельных металлах на Украине, но переговоры переросли в перепалку, и президент США выгнал украинского лидера из Белого дома. Усик — украинский профессиональный боксер. Является чемпионом мира в профессиональном боксе в тяжелом весе и абсолютным чемпионом мира 2018-2019 годов в первом тяжелом весе. Опровергал подлинность привезенного Трампу пояса, заявляя, что все его награды находятся у него дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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