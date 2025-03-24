Зеленский потерял чемпионский пояс Усика в Белом доме

Украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом забыл чемпионский пояс боксера Александра Усика, который привез в качестве подарка для президента США Дональда Трампа. Об этом лидер Украины рассказал в интервью американскому изданию.
«Возможно, он [пояс] все еще лежит там [в Овальном кабинете]», — сказал Владимир Зеленский в беседе с изданием Time. Этот инцидент произошел после того, как украинский лидер досрочно покинул Белый дом из-за перепалки с американским президентом. Согласно информации от Time, пояс в итоге был найден одним из сотрудников администрации Трампа и отнесен в столовую президента США.
Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне прошла 28 февраля 2025 года. Стороны должны были подписать сделку о редкоземельных металлах на Украине, но переговоры переросли в перепалку, и президент США выгнал украинского лидера из Белого дома.
Усик — украинский профессиональный боксер. Является чемпионом мира в профессиональном боксе в тяжелом весе и абсолютным чемпионом мира 2018-2019 годов в первом тяжелом весе. Опровергал подлинность привезенного Трампу пояса, заявляя, что все его награды находятся у него дома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.