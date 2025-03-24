В окружении Трампа признали, что начали верить Путину на слово

Уиткофф заявил, что верит Путину на слово по вопросу захвата Европы
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США налаживают диалог с Путиным
США налаживают диалог с Путиным Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин не собирается завоевывать Европу, в этом вопросе ему верят на слово в истеблишменте США. Об этом заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф.

«Я просто сказал, что не вижу намерения завоевать всю Европу. Я, со своей стороны, верю ему [Путину] на слово», — сказал Уиткофф, чьи слова приводит газета lantidiplomatico.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недовольство действиями Европы в контексте текущего конфликта. По его словам, европейские страны не только не решают основные причины конфликта, но и усугубляют ситуацию, наращивая военные бюджеты и рассматривая возможность дислокации миротворческих войск на украинской территории.

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Президент России Владимир Путин не собирается завоевывать Европу, в этом вопросе ему верят на слово в истеблишменте США. Об этом заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф. «Я просто сказал, что не вижу намерения завоевать всю Европу. Я, со своей стороны, верю ему [Путину] на слово», — сказал Уиткофф, чьи слова приводит газета lantidiplomatico. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недовольство действиями Европы в контексте текущего конфликта. По его словам, европейские страны не только не решают основные причины конфликта, но и усугубляют ситуацию, наращивая военные бюджеты и рассматривая возможность дислокации миротворческих войск на украинской территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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