Президент России Владимир Путин не собирается завоевывать Европу, в этом вопросе ему верят на слово в истеблишменте США. Об этом заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф.
«Я просто сказал, что не вижу намерения завоевать всю Европу. Я, со своей стороны, верю ему [Путину] на слово», — сказал Уиткофф, чьи слова приводит газета lantidiplomatico.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недовольство действиями Европы в контексте текущего конфликта. По его словам, европейские страны не только не решают основные причины конфликта, но и усугубляют ситуацию, наращивая военные бюджеты и рассматривая возможность дислокации миротворческих войск на украинской территории.
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