В деревне под Пермью появится второй логистический центр

Компания «Прайм-Логистик» собирается построить в деревне Паздерино Пермского округа складской комплекс с сопутствующей инфраструктурой. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья. Инициативе уже присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.
«ООО „Прайм-Логистик“ намерено реализовать проект по строительству складского комплекса с сопутствующей инфраструктурой (класса А, Light industrial) в деревне Паздерино. В рамках региональной поддержки <...> инвестору будет предоставлен земельный участок на льготных условиях», — написано на сайте ведомства.
Согласно проекту, речь — о 2,5 га земли на Восточном обходе Перми. Территория вплотную примыкает к участку, где завершает строительство своего логистического центра ООО «Ива-Строй».
Инвестиции в новый проект оценили в 543 млн рублей. Рядом со складским комплексом появятся административно-офисная часть, паркинг и столовая на 300 мест. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.
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