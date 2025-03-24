В деревне под Пермью появится второй логистический центр

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Объект будет готов к запуску в 2027 году
Объект будет готов к запуску в 2027 году Фото:

Компания «Прайм-Логистик» собирается построить в деревне Паздерино Пермского округа складской комплекс с сопутствующей инфраструктурой. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья. Инициативе уже присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.

«ООО „Прайм-Логистик“ намерено реализовать проект по строительству складского комплекса с сопутствующей инфраструктурой (класса А, Light industrial) в деревне Паздерино. В рамках региональной поддержки <...> инвестору будет предоставлен земельный участок на льготных условиях», — написано на сайте ведомства.

Согласно проекту, речь — о 2,5 га земли на Восточном обходе Перми. Территория вплотную примыкает к участку, где завершает строительство своего логистического центра ООО «Ива-Строй».

Инвестиции в новый проект оценили в 543 млн рублей. Рядом со складским комплексом появятся административно-офисная часть, паркинг и столовая на 300 мест. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

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Компания «Прайм-Логистик» собирается построить в деревне Паздерино Пермского округа складской комплекс с сопутствующей инфраструктурой. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья. Инициативе уже присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта. «ООО „Прайм-Логистик“ намерено реализовать проект по строительству складского комплекса с сопутствующей инфраструктурой (класса А, Light industrial) в деревне Паздерино. В рамках региональной поддержки <...> инвестору будет предоставлен земельный участок на льготных условиях», — написано на сайте ведомства. Согласно проекту, речь — о 2,5 га земли на Восточном обходе Перми. Территория вплотную примыкает к участку, где завершает строительство своего логистического центра ООО «Ива-Строй». Инвестиции в новый проект оценили в 543 млн рублей. Рядом со складским комплексом появятся административно-офисная часть, паркинг и столовая на 300 мест. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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