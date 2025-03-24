В Госдуме объявили об изменениях, которые коснутся миллионов россиян

Депутат Говырин объявил о законах, которые изменят жизнь миллионов россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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В ГД разработали новые законопроекты
В ГД разработали новые законопроекты Фото:

С 1 апреля 2025 года в России начнут действовать новые законодательные изменения, которые окажут значительное влияние на повседневную жизнь граждан. Об этом сообщил депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, изменения затронут доступность образовательных, финансовых и социальных возможностей.

«С апреля 2025 года в российской правовой системе начинают действовать изменения. Они, несмотря на кажущуюся техническую направленность, в действительности касаются повседневной жизни миллионов людей и улучшают их доступ к образовательным, финансовым и социальным возможностям», — подчеркнул парламентарий в интервью RT.

Говырин отметил одно из ключевых нововведений: упрощение процесса взаимодействия с биометрическими системами в банках. С апреля 2025 года, если информация клиента уже занесена в Единую биометрическую систему, банки будут обязаны использовать эту информацию без требования дополнительных документов. Это нововведение особенно важно для людей с ограниченной мобильностью и жителей отдаленных регионов.

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С 1 апреля 2025 года в России начнут действовать новые законодательные изменения, которые окажут значительное влияние на повседневную жизнь граждан. Об этом сообщил депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, изменения затронут доступность образовательных, финансовых и социальных возможностей. «С апреля 2025 года в российской правовой системе начинают действовать изменения. Они, несмотря на кажущуюся техническую направленность, в действительности касаются повседневной жизни миллионов людей и улучшают их доступ к образовательным, финансовым и социальным возможностям», — подчеркнул парламентарий в интервью RT. Говырин отметил одно из ключевых нововведений: упрощение процесса взаимодействия с биометрическими системами в банках. С апреля 2025 года, если информация клиента уже занесена в Единую биометрическую систему, банки будут обязаны использовать эту информацию без требования дополнительных документов. Это нововведение особенно важно для людей с ограниченной мобильностью и жителей отдаленных регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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