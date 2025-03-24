В Госдуме объявили об изменениях, которые коснутся миллионов россиян

С 1 апреля 2025 года в России начнут действовать новые законодательные изменения, которые окажут значительное влияние на повседневную жизнь граждан. Об этом сообщил депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, изменения затронут доступность образовательных, финансовых и социальных возможностей.
«С апреля 2025 года в российской правовой системе начинают действовать изменения. Они, несмотря на кажущуюся техническую направленность, в действительности касаются повседневной жизни миллионов людей и улучшают их доступ к образовательным, финансовым и социальным возможностям», — подчеркнул парламентарий в интервью RT.
Говырин отметил одно из ключевых нововведений: упрощение процесса взаимодействия с биометрическими системами в банках. С апреля 2025 года, если информация клиента уже занесена в Единую биометрическую систему, банки будут обязаны использовать эту информацию без требования дополнительных документов. Это нововведение особенно важно для людей с ограниченной мобильностью и жителей отдаленных регионов.
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