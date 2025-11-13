Минобороны Украины ждут обыски из-за коррупционного скандала

«Расследование антикоррупционного дела на Украине может распространиться на Министерство обороны, в подразделениях которого вскоре пройдут обыски», — пишет Politico со ссылкой на источники. Следователи сосредоточили внимание на оборонных закупках. Есть подозрения, что они осуществлялись по завышенным ценам.

В сфере энергетики на Украине разразился крупный коррупционный скандал. В его эпицентре — бизнесмен Тимур Миндич, который считается близким другом и «кошельком» президента Владимира Зеленского. В рамках расследования фигурируют семь человек. Украинские СМИ сообщают, что подозреваемые разработали схему для получения взяток от поставщиков компании «Энергоатом». На данный момент некоторые из обвиняемых задержаны, однако Миндич успел выехать за пределы страны. Последствия скандала — отставка министра юстиции и обострение политического кризиса в государстве. Ситуация вызвала сомнения у западных партнеров относительно продолжения оказания помощи Украине.