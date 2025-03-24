24 марта 2025

В Магнитогорске продают 4-этажный многоквартирный дом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Магнитогорске выставили на продажу многоэтажку целиком
В Магнитогорске выставили на продажу многоэтажку целиком Фото:

В Магнитогорске выставили на продажу здание в четыре этажа, которое планируется перестроить в жилой дом. Объявленная стоимость объекта — 76 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на сайте объявлений.

«Продам 4-этaжноe здание на реконструкции под жилой многоквартирный дом с первым этажом под коммерцию по адресу ул. Мaгнитная, 30. Отправлен запрос о выдаче технических условий: воду, электричество, канализацию, центральное отопление», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Продавец уточнил, что помещения первого этажа нежилые, а со второго по четвертый планируются перевести в жилые. Также в перспективе предполагается оформление пристроя под магазин. Здание и прилегающий земельный участок находятся в собственности продавца.

В настоящее время проводится реконструкция помещений с целью преобразования в жилой многоквартирный дом
В настоящее время проводится реконструкция помещений с целью преобразования в жилой многоквартирный дом
Фото:

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В Магнитогорске выставили на продажу здание в четыре этажа, которое планируется перестроить в жилой дом. Объявленная стоимость объекта — 76 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на сайте объявлений. «Продам 4-этaжноe здание на реконструкции под жилой многоквартирный дом с первым этажом под коммерцию по адресу ул. Мaгнитная, 30. Отправлен запрос о выдаче технических условий: воду, электричество, канализацию, центральное отопление», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточнил, что помещения первого этажа нежилые, а со второго по четвертый планируются перевести в жилые. Также в перспективе предполагается оформление пристроя под магазин. Здание и прилегающий земельный участок находятся в собственности продавца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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