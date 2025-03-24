В Магнитогорске продают 4-этажный многоквартирный дом

В Магнитогорске выставили на продажу здание в четыре этажа, которое планируется перестроить в жилой дом. Объявленная стоимость объекта — 76 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на сайте объявлений.
«Продам 4-этaжноe здание на реконструкции под жилой многоквартирный дом с первым этажом под коммерцию по адресу ул. Мaгнитная, 30. Отправлен запрос о выдаче технических условий: воду, электричество, канализацию, центральное отопление», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Продавец уточнил, что помещения первого этажа нежилые, а со второго по четвертый планируются перевести в жилые. Также в перспективе предполагается оформление пристроя под магазин. Здание и прилегающий земельный участок находятся в собственности продавца.
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