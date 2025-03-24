24 марта 2025

NetBlocks: интернет отключили по всей Сирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Сирия осталась без интернета
Сирия осталась без интернета Фото:

Международная служба мониторинга интернета NetBlocks зарегистрировала общенациональное отключение интернета в Сирии. Об этом сообщается в официальной публикации службы в социальной сети X.

«Данные сети в реальном времени показывают, что в Сирии отключен интернет в масштабах всей страны», — говорится в публикации NetBlocks. Это отключение произошло на фоне политических изменений и военных действий в стране, включая смену президента и активные боевые операции.

В конце ноября 2024 года началось масштабное наступление сирийской оппозиции, которое привело к значительным перемещениям в политической структуре страны. 8 декабря оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад оставил пост президента и покинул Сирию. Ахмед аш-Шараа был объявлен временным президентом 29 января.

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Международная служба мониторинга интернета NetBlocks зарегистрировала общенациональное отключение интернета в Сирии. Об этом сообщается в официальной публикации службы в социальной сети X. «Данные сети в реальном времени показывают, что в Сирии отключен интернет в масштабах всей страны», — говорится в публикации NetBlocks. Это отключение произошло на фоне политических изменений и военных действий в стране, включая смену президента и активные боевые операции. В конце ноября 2024 года началось масштабное наступление сирийской оппозиции, которое привело к значительным перемещениям в политической структуре страны. 8 декабря оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад оставил пост президента и покинул Сирию. Ахмед аш-Шараа был объявлен временным президентом 29 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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