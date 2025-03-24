Проститутка обвинила екатеринбуржца в изнасиловании, ему грозит срок

Жительница Екатеринбурга, оказывающая за деньги интимные услуги, заявила, что ее против воли изнасиловал незнакомый мужчина. Он задержан, сообщил URA.RU источник.
«40-летняя женщина пояснила, что уже три года занимается проституцией, анкета с ее данными и перечнем услуг размещена на сайте. Клиентов она принимает дома, час ее времени стоит 10 тысяч рублей. 22 марта она была дома с подругами, когда позвонил некий мужчина и спросил разрешения прийти. Она согласилась», — рассказал собеседник агентства.
Гость представился Сергеем и присоединился к застолью. Компания выпивала, а когда подруги ушли, мужчина, по словам заявительницы, ее изнасиловал. Она обратилась в полицию, подозреваемый задержан и признал вину. Возбуждено уголовное дело. В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались.
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