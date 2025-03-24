24 марта 2025

Проститутка обвинила екатеринбуржца в изнасиловании, ему грозит срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина заявила о сексуальном преступлении Фото:

Жительница Екатеринбурга, оказывающая за деньги интимные услуги, заявила, что ее против воли изнасиловал незнакомый мужчина. Он задержан, сообщил URA.RU источник.

«40-летняя женщина пояснила, что уже три года занимается проституцией, анкета с ее данными и перечнем услуг размещена на сайте. Клиентов она принимает дома, час ее времени стоит 10 тысяч рублей. 22 марта она была дома с подругами, когда позвонил некий мужчина и спросил разрешения прийти. Она согласилась», — рассказал собеседник агентства.

Гость представился Сергеем и присоединился к застолью. Компания выпивала, а когда подруги ушли, мужчина, по словам заявительницы, ее изнасиловал. Она обратилась в полицию, подозреваемый задержан и признал вину. Возбуждено уголовное дело. В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались.

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Жительница Екатеринбурга, оказывающая за деньги интимные услуги, заявила, что ее против воли изнасиловал незнакомый мужчина. Он задержан, сообщил URA.RU источник. «40-летняя женщина пояснила, что уже три года занимается проституцией, анкета с ее данными и перечнем услуг размещена на сайте. Клиентов она принимает дома, час ее времени стоит 10 тысяч рублей. 22 марта она была дома с подругами, когда позвонил некий мужчина и спросил разрешения прийти. Она согласилась», — рассказал собеседник агентства. Гость представился Сергеем и присоединился к застолью. Компания выпивала, а когда подруги ушли, мужчина, по словам заявительницы, ее изнасиловал. Она обратилась в полицию, подозреваемый задержан и признал вину. Возбуждено уголовное дело. В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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