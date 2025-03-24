Актер из Нижневартовска (ХМАО) Олег Гаас снялся в ретро-детективе «Злые люди» о преступлениях в Нижнем Новгороде конца 19 века. В главных ролях сериала фигурируют Дмитрий Нагиев и Петр Рыков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Ростелекома».
«Детективный сериал основан на серии рассказов нижегородского писателя Николая Свечина „Хроники сыска“. В главных ролях — Дмитрий Нагиев, Петр Рыков, Роман Маякин и Александр Лыков. В сериале также снялся Олег Гаас, который родился в Нижневартовске и до 13 лет жил в столице Самотлора», — следует из сообщения. Премьеру покажут в онлайн-кинотеатрах.
По сюжету, в разгар подготовки к Нижегородской ярмарке в 1895 году происходит громкое убийство предводителя губернского дворянства Нефедьева. За дело берется сотрудник нижегородкого сыска Лыков (в роли — Петр Лыков). Помогать ему будет сыщик нижегородской полиции Девяткин, в образе которого и появится Гаас.
Ранее URA.RU рассказывало о старте съемок короткометражки «Как стать Снегурочкой за 8 часов», часть эпизодов которой снимают в ХМАО. В фильме сыграет звезда сериала СТС «Молодежка» Влад Канопка.
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