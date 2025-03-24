24 марта 2025

Актер из Нижневартовска снялся в ретро-детективе вместе с Нагиевым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Гаас сыграл сыщика в новом детективном сериале «Злые люди»
Олег Гаас сыграл сыщика в новом детективном сериале «Злые люди» Фото:

Актер из Нижневартовска (ХМАО) Олег Гаас снялся в ретро-детективе «Злые люди» о преступлениях в Нижнем Новгороде конца 19 века. В главных ролях сериала фигурируют Дмитрий Нагиев и Петр Рыков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

«Детективный сериал основан на серии рассказов нижегородского писателя Николая Свечина „Хроники сыска“. В главных ролях — Дмитрий Нагиев, Петр Рыков, Роман Маякин и Александр Лыков. В сериале также снялся Олег Гаас, который родился в Нижневартовске и до 13 лет жил в столице Самотлора», — следует из сообщения. Премьеру покажут в онлайн-кинотеатрах.

По сюжету, в разгар подготовки к Нижегородской ярмарке в 1895 году происходит громкое убийство предводителя губернского дворянства Нефедьева. За дело берется сотрудник нижегородкого сыска Лыков (в роли — Петр Лыков). Помогать ему будет сыщик нижегородской полиции Девяткин, в образе которого и появится Гаас.

Ранее URA.RU рассказывало о старте съемок короткометражки «Как стать Снегурочкой за 8 часов», часть эпизодов которой снимают в ХМАО. В фильме сыграет звезда сериала СТС «Молодежка» Влад Канопка.

Олег Гаас в роли сыщика
Олег Гаас в роли сыщика
Фото:

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Актер из Нижневартовска (ХМАО) Олег Гаас снялся в ретро-детективе «Злые люди» о преступлениях в Нижнем Новгороде конца 19 века. В главных ролях сериала фигурируют Дмитрий Нагиев и Петр Рыков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Ростелекома». «Детективный сериал основан на серии рассказов нижегородского писателя Николая Свечина „Хроники сыска“. В главных ролях — Дмитрий Нагиев, Петр Рыков, Роман Маякин и Александр Лыков. В сериале также снялся Олег Гаас, который родился в Нижневартовске и до 13 лет жил в столице Самотлора», — следует из сообщения. Премьеру покажут в онлайн-кинотеатрах. По сюжету, в разгар подготовки к Нижегородской ярмарке в 1895 году происходит громкое убийство предводителя губернского дворянства Нефедьева. За дело берется сотрудник нижегородкого сыска Лыков (в роли — Петр Лыков). Помогать ему будет сыщик нижегородской полиции Девяткин, в образе которого и появится Гаас. Ранее URA.RU рассказывало о старте съемок короткометражки «Как стать Снегурочкой за 8 часов», часть эпизодов которой снимают в ХМАО. В фильме сыграет звезда сериала СТС «Молодежка» Влад Канопка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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