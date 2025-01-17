Тюменские киношники снимут в ХМАО фильм со звездой «Молодежки»

Тюменская кинокомпания «Пушка» снимет в ХМАО короткометражку «Как стать Снегурочкой за 8 часов». Проект выиграл грант губернатора в ХМАО. В фильме сыграет звезда сериала СТС «Молодежка» Влад Канопка.
«Локации для фильма выбрала киногруппа из Тюмени в рамках скаут-поездки. Съемки также будут проходить в Ханты-Мансийске, Сургуте, Лянторе и Тюмени», — сообщается в паблике «Глава в районе» в соцсети «ВКонтакте».
Проект едва не оказался под угрозой срыва из-за отсутствия финансирования. Самостоятельно найти спонсоров в ХМАО киношникам не удалось, однако поддержку удалось получить благодаря гранту губернатора округа.
По сюжету, мать-карьеристка пытается вернуться в Ханты-Мансийск, чтобы встретить Новый год с семьей. Но по пути домой вынужденно перевоплощается в Снегурочку — это помогает ей поверить в чудо.
Ранее URA.RU рассказывало о премьере новогодней комедии «Уралочка», съемки эпизодов для которой также прошли в ХМАО. В фильме сыграл вице-спикер окружной думы Еремей Айпин — он исполнил роль главы оленеводческого стойбища.
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