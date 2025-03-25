Депутат Ботов вручил медали к 80-летию Победы челябинским труженицам тыла. Фото

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Депутат Ботов наградил трех тружениц тыла
Депутат Ботов наградил трех тружениц тыла Фото:

Участник СВО, депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов вручил труженицам тыла Великой Отечественной войны юбилейные медали в честь 80-летия Победы. Ботов подчеркнул значимость этих наград как символа признания их вклада в историю и заявил, что память о героях навсегда останется в сердцах. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

«Мы низко кланяемся этим невероятным женщинам, благодарим их за мирное небо над нашими головами и помним о всех героях Великой Отечественной войны. Их подвиг вечен, а память о них будет жить в наших сердцах всегда», — сказал Ботов.

Депутат лично наградил Феодосию Демидову, Елизавету Сердюк и Александру Шутову. С каждой из них он провел время, а также послушал их воспоминания о жизни и работе в годы войны. Ранее Ботов вручил медаль узнице концлагеря Юлии Шаповал.

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Участник СВО, депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов вручил труженицам тыла Великой Отечественной войны юбилейные медали в честь 80-летия Победы. Ботов подчеркнул значимость этих наград как символа признания их вклада в историю и заявил, что память о героях навсегда останется в сердцах. Об этом сообщает пресс-служба гордумы. «Мы низко кланяемся этим невероятным женщинам, благодарим их за мирное небо над нашими головами и помним о всех героях Великой Отечественной войны. Их подвиг вечен, а память о них будет жить в наших сердцах всегда», — сказал Ботов. Депутат лично наградил Феодосию Демидову, Елизавету Сердюк и Александру Шутову. С каждой из них он провел время, а также послушал их воспоминания о жизни и работе в годы войны. Ранее Ботов вручил медаль узнице концлагеря Юлии Шаповал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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