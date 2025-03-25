На Тюменскую область надвигается похолодание до -13 градусов

На дорогах прогнозируется гололед
В Тюменской области ночью 26 марта похолодает до -13 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. На дорогах прогнозируется гололед.
«Ночью 26 марта на юге Тюменской области температура составит -8 градусов, при прояснении (при малооблачном небе — прим. ред.) до -13. Днем потеплеет до +5 ... +10 градусов. Местами на дорогах гололедица», — указано в прогнозе.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 1 апреля потеплеет 14 градусов. В течение недели осадков не ожидается.
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