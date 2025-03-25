На Тюменскую область надвигается похолодание до -13 градусов

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На дорогах прогнозируется гололед
На дорогах прогнозируется гололед Фото:

В Тюменской области ночью 26 марта похолодает до -13 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. На дорогах прогнозируется гололед. 

«Ночью 26 марта на юге Тюменской области температура составит -8 градусов, при прояснении (при малооблачном небе — прим. ред.) до -13. Днем потеплеет до +5 ... +10 градусов. Местами на дорогах гололедица», — указано в прогнозе.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 1 апреля потеплеет 14 градусов. В течение недели осадков не ожидается.

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В Тюменской области ночью 26 марта похолодает до -13 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. На дорогах прогнозируется гололед.  «Ночью 26 марта на юге Тюменской области температура составит -8 градусов, при прояснении (при малооблачном небе — прим. ред.) до -13. Днем потеплеет до +5 ... +10 градусов. Местами на дорогах гололедица», — указано в прогнозе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 1 апреля потеплеет 14 градусов. В течение недели осадков не ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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