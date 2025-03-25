Лавров назвал колоссальную ошибку Байдена в отношениях с РФ

Лавров: Байден совершил колоссальную ошибку, не желая слушать Россию
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Сергей Лавров дал интервью Первому каналу
Сергей Лавров дал интервью Первому каналу Фото:

Бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда отказался слушать Россию относительно опасений членства Украины в НАТО. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

«Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись слушать Российскую Федерацию, настаивая на членстве Киева в НАТО и создавая Москве угрозу», — сказал Лавров в эфире «Первого канала». По его словам, гарантии для России со стороны Украины могут быть только после приказа главе Украины Владимиру Зеленскогому из США. 

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Бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда отказался слушать Россию относительно опасений членства Украины в НАТО. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.  «Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись слушать Российскую Федерацию, настаивая на членстве Киева в НАТО и создавая Москве угрозу», — сказал Лавров в эфире «Первого канала». По его словам, гарантии для России со стороны Украины могут быть только после приказа главе Украины Владимиру Зеленскогому из США. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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