Ветеран специальной военной операции из Нового Уренгоя (ЯНАО) вытащил из-под обстрела чеченского бойца, а также довез всех сослуживцев до медчасти. О подвигах современного героя сообщили в социальных сетях «Защитников отечества».
«Алексей Иванцов с позывным „Вятич“ из Нового Уренгоя принял решение стать участником спецоперации и служить стрелком-водителем в составе спецназа „Ахмат“. Не смотря, на многочисленный обстрел противника, он смог вывезти своего раненого сослуживца с поля боя», — написали в telegram-канале «Защитники Отечества. Ямал».
Родители чеченского бойца вышли на связь с Иванцовым и благодарили его за спасенного сына. «Находясь вблизи линии фронта, человек очень быстро приспосабливается к новой реальности. Сначала не по себе — круглосуточная канонада. Но затем этот шум становится привычным и перестает пугать. Начинаешь внимательно слушать воздух», — приводят слова Иванцова «Защитники Отечества».
На данный момент Алексей Иванцов получает все меры социальной поддержки. Активно участвует в патриотическом воспитании молодежи, а также в «Уроках мужества».
Ранее URA.RU сообщало, что ветеран СВО из ЯНАО Алексей Шевцов, известный под позывным «Шива», принял решение отправится в зону специальной военной операции во второй раз. Боец участвовал в программе «Время героев», которая реализовывается по поручению президента РФ Владимира Путина, а также подавал заявку в программу «Герои Ямала».
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