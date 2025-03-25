Москвич забыл о своих лотерейных билетах и выиграл 11 млн рублей

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Москвич вспомнил о покупке ста билетов «Национальной Лотереи» после смс о выигрыше
Москвич вспомнил о покупке ста билетов «Национальной Лотереи» после смс о выигрыше Фото:

Житель Москвы, предприниматель Александр, стал мультимиллионером, выиграв 11,8 миллиона рублей в лотерее «Великолепная 8», хотя из-за занятости успел забыть о купленных билетах. Об этом сообщили в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.

«11 890 522 рублей — именно такой суперприз выиграл столичный предприниматель Александр, купив 100 билетов лотереи „Великолепная 8“ по 80 рублей. Мужчина в одночасье стал мультимиллионером и планирует приобрести собственное жилье», — рассказали в компании. 

По данным оператора, Александр приобрел билеты на общую сумму восемь тысяч рублей, но из-за плотного рабочего графика не проверил результаты розыгрыша. О выигрыше ему сообщили представители лотереи. Теперь счастливчик намерен потратить часть суммы на покупку квартиры. В «Национальной Лотерее» отметили, что это один из крупнейших выигрышей в данной игре за последние месяцы.

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Житель Москвы, предприниматель Александр, стал мультимиллионером, выиграв 11,8 миллиона рублей в лотерее «Великолепная 8», хотя из-за занятости успел забыть о купленных билетах. Об этом сообщили в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. «11 890 522 рублей — именно такой суперприз выиграл столичный предприниматель Александр, купив 100 билетов лотереи „Великолепная 8“ по 80 рублей. Мужчина в одночасье стал мультимиллионером и планирует приобрести собственное жилье», — рассказали в компании.  По данным оператора, Александр приобрел билеты на общую сумму восемь тысяч рублей, но из-за плотного рабочего графика не проверил результаты розыгрыша. О выигрыше ему сообщили представители лотереи. Теперь счастливчик намерен потратить часть суммы на покупку квартиры. В «Национальной Лотерее» отметили, что это один из крупнейших выигрышей в данной игре за последние месяцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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