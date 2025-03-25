Москвич забыл о своих лотерейных билетах и выиграл 11 млн рублей

Житель Москвы, предприниматель Александр, стал мультимиллионером, выиграв 11,8 миллиона рублей в лотерее «Великолепная 8», хотя из-за занятости успел забыть о купленных билетах. Об этом сообщили в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
«11 890 522 рублей — именно такой суперприз выиграл столичный предприниматель Александр, купив 100 билетов лотереи „Великолепная 8“ по 80 рублей. Мужчина в одночасье стал мультимиллионером и планирует приобрести собственное жилье», — рассказали в компании.
По данным оператора, Александр приобрел билеты на общую сумму восемь тысяч рублей, но из-за плотного рабочего графика не проверил результаты розыгрыша. О выигрыше ему сообщили представители лотереи. Теперь счастливчик намерен потратить часть суммы на покупку квартиры. В «Национальной Лотерее» отметили, что это один из крупнейших выигрышей в данной игре за последние месяцы.
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