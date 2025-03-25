В Курганском государственном университете повысили стоимость обучения на 2025-2026 учебный год. Информация с новым прайсом указана на сайте вуза. Цена на обучение по отдельным направлениям подготовки выросла почти на 20-30 тысяч рублей. URA.RU сравнило цены на три самых дорогостоящих профиля в КГУ.
Стоимость обучения по направлению «Графический дизайн» вырастет с 234 900 рублей до 263 000 рублей. При этом в два раза увеличилось количество платных мест — с 5 до 10 мест. Бюджетных мест по данному направлению нет.
На специальность «Физическая культура: спортивная тренировка» цена повысилась со 164 800 рублей до 184 500 рублей. Выросло количество бюджетных (с 9 до 11) и коммерческих (с 5 до 12) мест. Также почти на 20 тысяч рублей выросла стоимость обучения по направлению «Землеустройство и кадастры: землеустройство». Однако количество платных мест сократится в два раза — до пяти мест.
Самые дешевые направления обучения будут стоить для студентов, которые поступят в вуз платно, 139 900 рублей. Это на 13 500 рублей больше, чем в этом учебном году.
Ранее URA.RU писало о новшествах приемной кампании в вузы 2025 года. Абитуриентам присвоят уникальный номер, при поступлении будут учитывать индивидуальные целевые достижения, а вступительные испытания по одному направлению подготовки в разных вузах могут различаться.
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