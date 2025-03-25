В Шадринске мэр Мокан объявил о старте сезона благоустройства

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В Шадринске строят сцену, спортзону и площадку у местного ДК
В Шадринске строят сцену, спортзону и площадку у местного ДК Фото:

В Шадринске (Курганская область) стартовали работы по благоустройству у Дома культуры «Созвездие» в Новом поселке. Как сообщил мэр города в своем telegram-канале, сезон удалось начать раньше обычного благодаря погоде.

«Территория изменится, появится уличная сцена, детский игровой комплекс, зона с тренажерами, футбольное и волейбольное поля. Все — с современным освещением и прорезиненным покрытием», — рассказал глава Шадринска. Мэр отметил, что жители ждали этого обновления давно.

Также планируется высадка новых деревьев и установка шахматных столов. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Комфортная городская среда» при поддержке губернатора Вадима Шумкова.

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В Шадринске (Курганская область) стартовали работы по благоустройству у Дома культуры «Созвездие» в Новом поселке. Как сообщил мэр города в своем telegram-канале, сезон удалось начать раньше обычного благодаря погоде. «Территория изменится, появится уличная сцена, детский игровой комплекс, зона с тренажерами, футбольное и волейбольное поля. Все — с современным освещением и прорезиненным покрытием», — рассказал глава Шадринска. Мэр отметил, что жители ждали этого обновления давно. Также планируется высадка новых деревьев и установка шахматных столов. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Комфортная городская среда» при поддержке губернатора Вадима Шумкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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