В Шадринске мэр Мокан объявил о старте сезона благоустройства

В Шадринске (Курганская область) стартовали работы по благоустройству у Дома культуры «Созвездие» в Новом поселке. Как сообщил мэр города в своем telegram-канале, сезон удалось начать раньше обычного благодаря погоде.
«Территория изменится, появится уличная сцена, детский игровой комплекс, зона с тренажерами, футбольное и волейбольное поля. Все — с современным освещением и прорезиненным покрытием», — рассказал глава Шадринска. Мэр отметил, что жители ждали этого обновления давно.
Также планируется высадка новых деревьев и установка шахматных столов. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Комфортная городская среда» при поддержке губернатора Вадима Шумкова.
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