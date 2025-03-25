Самолет, летевший из Тюмени в Египет, экстренно сел в Сочи

Рейс, летевший из Тюмени в Египет, экстренно сел в Сочи из-за больного пассажира
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет совершил посадку в Сочи
Самолет совершил посадку в Сочи Фото:

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Тюмени в Египет, экстренно сел в Сочи из-за больного пассажира. Такая информация указана в telegram-канале AVIAINCIDENT. Инцидент произошел 24 марта.

«При выполнении рейса по маршрут Тюмень — Шарм-эш-Шейх (Египет), на эшелоне 360, в воздушном пространстве Грузии, экипаж доложил о больном пассажире и решении выполнить вынужденную посадку в аэропорту Сочи, Адлер, Краснодарского края России. Посадка самолета благополучна», — указано в сообщении.

В авиакомпанию направлен письменный запрос. Ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Тюмени в Египет, экстренно сел в Сочи из-за больного пассажира. Такая информация указана в telegram-канале AVIAINCIDENT. Инцидент произошел 24 марта. «При выполнении рейса по маршрут Тюмень — Шарм-эш-Шейх (Египет), на эшелоне 360, в воздушном пространстве Грузии, экипаж доложил о больном пассажире и решении выполнить вынужденную посадку в аэропорту Сочи, Адлер, Краснодарского края России. Посадка самолета благополучна», — указано в сообщении. В авиакомпанию направлен письменный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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