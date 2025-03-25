Самолет, летевший из Тюмени в Египет, экстренно сел в Сочи

Самолет совершил посадку в Сочи
Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Тюмени в Египет, экстренно сел в Сочи из-за больного пассажира. Такая информация указана в telegram-канале AVIAINCIDENT. Инцидент произошел 24 марта.
«При выполнении рейса по маршрут Тюмень — Шарм-эш-Шейх (Египет), на эшелоне 360, в воздушном пространстве Грузии, экипаж доложил о больном пассажире и решении выполнить вынужденную посадку в аэропорту Сочи, Адлер, Краснодарского края России. Посадка самолета благополучна», — указано в сообщении.
В авиакомпанию направлен письменный запрос. Ответ ожидается.
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