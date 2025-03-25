25 марта 2025

В свердловском госпитале ветеранов войн применили инновационный метод лечения бойцов СВО

Депутат Ковпак купил свердловскому госпиталю аппарат для быстрого заживления ран
© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловском госпитале реабилитацию проходят бойцы СВО Фото:

Уникальное оборудование появилось в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн. Депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак передал врачам аппарат для терапии оксидом азота, сообщает корреспондент URA.RU с места события. Применение такого оборудования значительно ускоряет процесс заживления, что особенно важно для восстановления участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения.

Аппарат применяется в лечении гнойных ран мягких тканей, ожогов и гнойно-воспалительных процессов. Его также используют при реабилитации после коронавирусной инфекции, при хронических заболеваниях бронхолегочной и сердечно-сосудистой системы, при трофических и диабетических язвах.

Пациенты госпиталя уже начали получать терапию оксидом азота. Как показали клинические испытания, процесс заживления ран при лечении с применением этого аппарата ускоряется в разы. Поставка аппарата в госпиталь ветеранов войн — часть большой благотворительной программы Ковпака по оснащению оборудованием медицинских учреждений, оказывающих помощь участникам специальной военной операции.

Лев Ковпак в Свердловском госпитале lkz ветеранов войн
Лев Ковпак в Свердловском госпитале lkz ветеранов войн
Фото:
Аппарат уже используется в лечении больных
Аппарат уже используется в лечении больных
Фото:
Лечение оксидом азота помогает при ожогах и при реабилитации после коронавируса
Лечение оксидом азота помогает при ожогах и при реабилитации после коронавируса
Фото:

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Уникальное оборудование появилось в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн. Депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак передал врачам аппарат для терапии оксидом азота, сообщает корреспондент URA.RU с места события. Применение такого оборудования значительно ускоряет процесс заживления, что особенно важно для восстановления участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения. Аппарат применяется в лечении гнойных ран мягких тканей, ожогов и гнойно-воспалительных процессов. Его также используют при реабилитации после коронавирусной инфекции, при хронических заболеваниях бронхолегочной и сердечно-сосудистой системы, при трофических и диабетических язвах. Пациенты госпиталя уже начали получать терапию оксидом азота. Как показали клинические испытания, процесс заживления ран при лечении с применением этого аппарата ускоряется в разы. Поставка аппарата в госпиталь ветеранов войн — часть большой благотворительной программы Ковпака по оснащению оборудованием медицинских учреждений, оказывающих помощь участникам специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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