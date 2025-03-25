В свердловском госпитале ветеранов войн применили инновационный метод лечения бойцов СВО

Уникальное оборудование появилось в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн. Депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак передал врачам аппарат для терапии оксидом азота, сообщает корреспондент URA.RU с места события. Применение такого оборудования значительно ускоряет процесс заживления, что особенно важно для восстановления участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения.
Аппарат применяется в лечении гнойных ран мягких тканей, ожогов и гнойно-воспалительных процессов. Его также используют при реабилитации после коронавирусной инфекции, при хронических заболеваниях бронхолегочной и сердечно-сосудистой системы, при трофических и диабетических язвах.
Пациенты госпиталя уже начали получать терапию оксидом азота. Как показали клинические испытания, процесс заживления ран при лечении с применением этого аппарата ускоряется в разы. Поставка аппарата в госпиталь ветеранов войн — часть большой благотворительной программы Ковпака по оснащению оборудованием медицинских учреждений, оказывающих помощь участникам специальной военной операции.
Лев Ковпак в Свердловском госпитале lkz ветеранов войн
Фото: URA.RU
Аппарат уже используется в лечении больных
Фото: URA.RU
Лечение оксидом азота помогает при ожогах и при реабилитации после коронавируса
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Уникальное оборудование появилось в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн. Депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак передал врачам аппарат для терапии оксидом азота, сообщает корреспондент URA.RU с места события. Применение такого оборудования значительно ускоряет процесс заживления, что особенно важно для восстановления участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения. Аппарат применяется в лечении гнойных ран мягких тканей, ожогов и гнойно-воспалительных процессов. Его также используют при реабилитации после коронавирусной инфекции, при хронических заболеваниях бронхолегочной и сердечно-сосудистой системы, при трофических и диабетических язвах. Пациенты госпиталя уже начали получать терапию оксидом азота. Как показали клинические испытания, процесс заживления ран при лечении с применением этого аппарата ускоряется в разы. Поставка аппарата в госпиталь ветеранов войн — часть большой благотворительной программы Ковпака по оснащению оборудованием медицинских учреждений, оказывающих помощь участникам специальной военной операции.