Актриса Анна Михалкова стала народной артисткой России

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Анне Михалковой звание народной артистки страны. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации. А о присуждении почетного звания она узнала от журналистов URA.RU.
«За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства. Присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ Михалковой Анне Никитичне — артистке», — говорится в документе.
Журналисты URA.RU связались с Михалковой, чтобы получить комментарий по поводу почетной награды. Артистка, однако, была удивлена, поскольку о своем новом звании ей стало известно именно от нашего корреспондента.
В официальном сообщении также говорится, что за выдающиеся достижения в таких сферах, как кинематограф, театр, балет, цирковое искусство, а также эстрада, Максиму Аверину присуждено звание «Народный артист Российской Федерации». Аналогичная честь была оказана Александру Олешко, актеру и исполнителю эстрады, который является членом Международного союза эстрадных артистов. Обоих артистов отличили за их значительный вклад в развитие культурного наследия России.
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