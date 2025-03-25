25 марта 2025

Актриса Анна Михалкова стала народной артисткой России

© Служба новостей «URA.RU»
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Михалковой присвоили звание народной артистки
Михалковой присвоили звание народной артистки Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Анне Михалковой звание народной артистки страны. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации. А о присуждении почетного звания она узнала от журналистов URA.RU.

«За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства. Присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ Михалковой Анне Никитичне — артистке», — говорится в документе.

Журналисты URA.RU связались с Михалковой, чтобы получить комментарий по поводу почетной награды. Артистка, однако, была удивлена, поскольку о своем новом звании ей стало известно именно от нашего корреспондента.

В официальном сообщении также говорится, что за выдающиеся достижения в таких сферах, как кинематограф, театр, балет, цирковое искусство, а также эстрада, Максиму Аверину присуждено звание «Народный артист Российской Федерации». Аналогичная честь была оказана Александру Олешко, актеру и исполнителю эстрады, который является членом Международного союза эстрадных артистов. Обоих артистов отличили за их значительный вклад в развитие культурного наследия России.

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Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Анне Михалковой звание народной артистки страны. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации. А о присуждении почетного звания она узнала от журналистов URA.RU. «За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства. Присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ Михалковой Анне Никитичне — артистке», — говорится в документе. Журналисты URA.RU связались с Михалковой, чтобы получить комментарий по поводу почетной награды. Артистка, однако, была удивлена, поскольку о своем новом звании ей стало известно именно от нашего корреспондента. В официальном сообщении также говорится, что за выдающиеся достижения в таких сферах, как кинематограф, театр, балет, цирковое искусство, а также эстрада, Максиму Аверину присуждено звание «Народный артист Российской Федерации». Аналогичная честь была оказана Александру Олешко, актеру и исполнителю эстрады, который является членом Международного союза эстрадных артистов. Обоих артистов отличили за их значительный вклад в развитие культурного наследия России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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