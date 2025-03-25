25 марта 2025

Свердловская область вошла в десятку самых загрязненных регионов России

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В рейтинге экологичности Свердловская область заняла последнее место Фото:

Свердловская область попала в десятку самых отстающих регионов России в «Национальном экологическом рейтинге» по итогам зимы 2024—2025 года. Сводный индекс Среднего Урала достиг отметки лишь в 59, поставив регион на 83 место. Информацию об этом опубликовала общественная организация «Зеленый патруль».

«Отстающие регионы… Свердловская область», — говорится в статистике, где уральский регион расположился на 83 месте. Данные приводятся на официальном сайте объединения.

В тройке лидеров по экологичности оказались Республика Алтай, Мурманская область и Москва. В рейтинге учитывались такие показатели, как состояние воздуха, климат, услуги ЖКХ, уровень экологического образования и другие.

В феврале текущего года Свердловская область оказалась первой по количеству загрязненных рек. На регион пришлось 29,2% от общего числа случаев. За 2023 год количество экстремально высоких загрязнений увеличилось на 62%.

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Свердловская область попала в десятку самых отстающих регионов России в «Национальном экологическом рейтинге» по итогам зимы 2024—2025 года. Сводный индекс Среднего Урала достиг отметки лишь в 59, поставив регион на 83 место. Информацию об этом опубликовала общественная организация «Зеленый патруль». «Отстающие регионы… Свердловская область», — говорится в статистике, где уральский регион расположился на 83 месте. Данные приводятся на официальном сайте объединения. В тройке лидеров по экологичности оказались Республика Алтай, Мурманская область и Москва. В рейтинге учитывались такие показатели, как состояние воздуха, климат, услуги ЖКХ, уровень экологического образования и другие. В феврале текущего года Свердловская область оказалась первой по количеству загрязненных рек. На регион пришлось 29,2% от общего числа случаев. За 2023 год количество экстремально высоких загрязнений увеличилось на 62%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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