Свердловская область вошла в десятку самых загрязненных регионов России

Свердловская область попала в десятку самых отстающих регионов России в «Национальном экологическом рейтинге» по итогам зимы 2024—2025 года. Сводный индекс Среднего Урала достиг отметки лишь в 59, поставив регион на 83 место. Информацию об этом опубликовала общественная организация «Зеленый патруль».
«Отстающие регионы… Свердловская область», — говорится в статистике, где уральский регион расположился на 83 месте. Данные приводятся на официальном сайте объединения.
В тройке лидеров по экологичности оказались Республика Алтай, Мурманская область и Москва. В рейтинге учитывались такие показатели, как состояние воздуха, климат, услуги ЖКХ, уровень экологического образования и другие.
В феврале текущего года Свердловская область оказалась первой по количеству загрязненных рек. На регион пришлось 29,2% от общего числа случаев. За 2023 год количество экстремально высоких загрязнений увеличилось на 62%.
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