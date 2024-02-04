04 февраля 2024

В Свердловской области нашли больше всего загрязненных рек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, тонкий лед, зима, тобол, река тобол зимой, лед
На долю Свердловской области пришлось 29,2% от общего числа загрязнений Фото:

Свердловская область оказалась на первом месте по числу загрязненных рек. На регион пришлось 29,2% от общего числа случаев. Это следует из исследования аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».

«Большая часть высоких и экстремальных загрязнений поверхностных вод произошла в Свердловской области (29,2% всех инцидентов), в антирейтинг также вошли Смоленская область (8,1%), Мурманская область (7,1%), Московская область (5,6%), Красноярский край (5,3%)», — цитирует ТАСС авторов исследования.

В целом по итогу 2023 года число случаев экстремально высокого загрязнения рек и озер выросло на 62%. Число высоких загрязнений снизилось на 2%. В списке самых распространенных загрязняющих веществ — соединения марганца, легкоокисляемые органические вещества, соединения цинка, нитритный и аммонийный азот, соединения меди, никеля, общего железа, алюминия.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская область оказалась на первом месте по числу загрязненных рек. На регион пришлось 29,2% от общего числа случаев. Это следует из исследования аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». «Большая часть высоких и экстремальных загрязнений поверхностных вод произошла в Свердловской области (29,2% всех инцидентов), в антирейтинг также вошли Смоленская область (8,1%), Мурманская область (7,1%), Московская область (5,6%), Красноярский край (5,3%)», — цитирует ТАСС авторов исследования. В целом по итогу 2023 года число случаев экстремально высокого загрязнения рек и озер выросло на 62%. Число высоких загрязнений снизилось на 2%. В списке самых распространенных загрязняющих веществ — соединения марганца, легкоокисляемые органические вещества, соединения цинка, нитритный и аммонийный азот, соединения меди, никеля, общего железа, алюминия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...