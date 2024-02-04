В Свердловской области нашли больше всего загрязненных рек

Свердловская область оказалась на первом месте по числу загрязненных рек. На регион пришлось 29,2% от общего числа случаев. Это следует из исследования аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».
«Большая часть высоких и экстремальных загрязнений поверхностных вод произошла в Свердловской области (29,2% всех инцидентов), в антирейтинг также вошли Смоленская область (8,1%), Мурманская область (7,1%), Московская область (5,6%), Красноярский край (5,3%)», — цитирует ТАСС авторов исследования.
В целом по итогу 2023 года число случаев экстремально высокого загрязнения рек и озер выросло на 62%. Число высоких загрязнений снизилось на 2%. В списке самых распространенных загрязняющих веществ — соединения марганца, легкоокисляемые органические вещества, соединения цинка, нитритный и аммонийный азот, соединения меди, никеля, общего железа, алюминия.
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