Киевское командование отправляет в Курскую область мобилизованных против воли

Командование в Киеве направило в Курскую область дополнительные силы для поддержки бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, включая принудительно мобилизованных украинцев. Об этом сообщил военнопленный украинский боевик Владимир Коваль, который был среди мобилизованных бойцов.
«Поймало ТЦК (украинский аналог военкомата — прим. URA.RU) в Дарницком районе Киева. Нам вообще сказали, (только) перед тем, как в „мотолыгу“ (бронетранспортер МТЛБ — URA.RU) запихнуть, что мы едем в Курскую область. Мы не хотели сюда ехать вообще. Мы думали, как бы „спетлять“ (сбежать, дезертировать — прим. URA.RU) вообще», — рассказал украинский военный. Информацию передает РИА Новости.
Владимир Коваль рассказал, что мобилизованных уверяли, что их задача — оставаться в тылу, но на деле их отправили на передовую. В ходе наступления ВС РФ под Курском 24 марта 2025 года бойцы 22 мотострелкового полка группировки «Север» атаковали позиции ВСУ. В результате было уничтожено 15 украинских бойцов, а Владимир Коваль взят в плен.
Ранее сообщалось, что Евросоюз давит на президента Украины Владимира Зеленского для ускорения процесса мобилизации. Полковник запаса ЛНР Виталий Киселев рассказал, что власти Европы при этом обещают предоставить дополнительные финансы для ВСУ.
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