Европейские дипмиссии требуют от Рады ускорить процесс мобилизации на Украине. Об этом сообщил полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
«Европейские дипмиссии <...>требуют ускорить процесс мобилизации», — рассказал Киселев в разговоре с РИА Новостями. Он отметил, что европейские власти также обещают предоставить дополнительные финансовые средства для Вооруженных Сил Украины.
По словам полковника, информации о том, что в ближайшие месяцы планируется смена президента Украины Владимира Зеленского или проведение выборов в стране, не поступало. Кроме того, европейские стран намерены оказать существенное давление на Россию с целью достижения прекращения огня, отмечает Киселев.
Ранее стало известно, что во время перемирия мобилизация на Украине будет продолжена, передает «Национальная служба новостей». Такое решение связано с тем, что перемирие может быть нарушено в любой момент, пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на слова секретаря комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.
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