В ЕС давят на Зеленского, требуя ускорить мобилизацию

Полковник Киселев: европейские дипмиссии требуют от Рады ускорить мобилизацию
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Европа обещает выделить ВСУ дополнительное финансирование
Европа обещает выделить ВСУ дополнительное финансирование Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Европейские дипмиссии требуют от Рады ускорить процесс мобилизации на Украине. Об этом сообщил полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.

«Европейские дипмиссии <...>требуют ускорить процесс мобилизации», — рассказал Киселев в разговоре с РИА Новостями. Он отметил, что европейские власти также обещают предоставить дополнительные финансовые средства для Вооруженных Сил Украины.

По словам полковника, информации о том, что в ближайшие месяцы планируется смена президента Украины Владимира Зеленского или проведение выборов в стране, не поступало. Кроме того, европейские стран намерены оказать существенное давление на Россию с целью достижения прекращения огня, отмечает Киселев. 

Ранее стало известно, что во время перемирия мобилизация на Украине будет продолжена, передает «Национальная служба новостей». Такое решение связано с тем, что перемирие может быть нарушено в любой момент, пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на слова секретаря комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

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Европейские дипмиссии требуют от Рады ускорить процесс мобилизации на Украине. Об этом сообщил полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. «Европейские дипмиссии <...>требуют ускорить процесс мобилизации», — рассказал Киселев в разговоре с РИА Новостями. Он отметил, что европейские власти также обещают предоставить дополнительные финансовые средства для Вооруженных Сил Украины. По словам полковника, информации о том, что в ближайшие месяцы планируется смена президента Украины Владимира Зеленского или проведение выборов в стране, не поступало. Кроме того, европейские стран намерены оказать существенное давление на Россию с целью достижения прекращения огня, отмечает Киселев.  Ранее стало известно, что во время перемирия мобилизация на Украине будет продолжена, передает «Национальная служба новостей». Такое решение связано с тем, что перемирие может быть нарушено в любой момент, пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на слова секретаря комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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