В легкие жителей Новосибирска вместе с воздухом поступает аммиак

На территории двух районов Новосибирска зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, включая аммиак и взвешенные частицы. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Западно-Сибирского УГМС.
«Пыль — до 1,4 ПДК, формальдегид — до 1,1 ПДК», — говорится в сообщении на сайте. Нарушения экологических норм обнаружены в Ленинском и Заельцовском районах Новосибирска.
Превышение предельно допустимых концентраций загрязнителей, таких как фтористый водород, формальдегид и пыль, является серьезной экологической проблемой для города. Кроме того, в Новосибирске периодически вводится режим «черного неба» (неблагоприятные погодные условия, при которых затрудняется рассеивание вредных примесей в воздух — прим. URA.RU). Последний раз такой режим был объявлен в конце февраля 2025 года, и длительные неблагоприятные условия сохранялись на протяжении десяти дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.