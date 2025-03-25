25 марта 2025

Губернатор Пермского края озвучил меры миграционной политики на рабочей встрече в Казани

Губернатор Махонин: студенты-иностранцы узнают историю на встречах с ветеранами
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас в регионах ПФО находится 500 тысяч мигрантов
Сейчас в регионах ПФО находится 500 тысяч мигрантов Фото:

25 марта в Казани состоялся Совет при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоре Комарове. В мероприятии принял участие глава Пермского края Дмитрий Махонин.

В начале заседания Игорь Комаров напомнил о том, что Владимир Путин поручил создать новую концепцию миграционной политики уже в 2025 году. Среди ее основных направлений — безопасность населения, сохранение российской идентичности, поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

«Наш округ — один из самых привлекательных для внешних мигрантов. Они приезжают на заработки, на учебу, устраивать свою жизнь. Сегодня на территории ПФО насчитывается более 500 тысяч мигрантов», — цитирует портал правительства Пермского края слова полпреда.

На заседании повышенное внимание уделили рискам, связанным с миграцией. Полпред отметил, что, несмотря на общее снижение преступности среди иностранцев, доля тяжких и экономических преступлений по-прежнему высокая. Вместе с тем, потребность в квалифицированной иностранной рабочей силе в субъектах ПФО растет. 

В Пермском крае внедрены меры, которые направлены на скорейшую адаптацию мигрантов. Миграционный центр помогает приезжим получать документы в рамках «одного окна».

В марте 2025 года в регионе ввели запрет на трудовую деятельность для мигрантов в ряде отраслей. В том числе, на транспорте и в розничной торговле. Сейчас в патенте стало обязательным требованием указывать конкретную профессию. 

Иностранные студенты, обучающиеся в крае, активно приобщаются к культуре и языку. Делается это с помощью различных мероприятий, в том числе патриотических. Например, они общаются с ветеранами, становясь участниками Волонтерского корпуса к 80-летию Победы в Великой отечественной войне. 

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25 марта в Казани состоялся Совет при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоре Комарове. В мероприятии принял участие глава Пермского края Дмитрий Махонин. В начале заседания Игорь Комаров напомнил о том, что Владимир Путин поручил создать новую концепцию миграционной политики уже в 2025 году. Среди ее основных направлений — безопасность населения, сохранение российской идентичности, поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия. «Наш округ — один из самых привлекательных для внешних мигрантов. Они приезжают на заработки, на учебу, устраивать свою жизнь. Сегодня на территории ПФО насчитывается более 500 тысяч мигрантов», — цитирует портал правительства Пермского края слова полпреда. На заседании повышенное внимание уделили рискам, связанным с миграцией. Полпред отметил, что, несмотря на общее снижение преступности среди иностранцев, доля тяжких и экономических преступлений по-прежнему высокая. Вместе с тем, потребность в квалифицированной иностранной рабочей силе в субъектах ПФО растет.  В Пермском крае внедрены меры, которые направлены на скорейшую адаптацию мигрантов. Миграционный центр помогает приезжим получать документы в рамках «одного окна». В марте 2025 года в регионе ввели запрет на трудовую деятельность для мигрантов в ряде отраслей. В том числе, на транспорте и в розничной торговле. Сейчас в патенте стало обязательным требованием указывать конкретную профессию.  Иностранные студенты, обучающиеся в крае, активно приобщаются к культуре и языку. Делается это с помощью различных мероприятий, в том числе патриотических. Например, они общаются с ветеранами, становясь участниками Волонтерского корпуса к 80-летию Победы в Великой отечественной войне. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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