Губернатор Пермского края озвучил меры миграционной политики на рабочей встрече в Казани

25 марта в Казани состоялся Совет при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоре Комарове. В мероприятии принял участие глава Пермского края Дмитрий Махонин.
В начале заседания Игорь Комаров напомнил о том, что Владимир Путин поручил создать новую концепцию миграционной политики уже в 2025 году. Среди ее основных направлений — безопасность населения, сохранение российской идентичности, поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия.
«Наш округ — один из самых привлекательных для внешних мигрантов. Они приезжают на заработки, на учебу, устраивать свою жизнь. Сегодня на территории ПФО насчитывается более 500 тысяч мигрантов», — цитирует портал правительства Пермского края слова полпреда.
На заседании повышенное внимание уделили рискам, связанным с миграцией. Полпред отметил, что, несмотря на общее снижение преступности среди иностранцев, доля тяжких и экономических преступлений по-прежнему высокая. Вместе с тем, потребность в квалифицированной иностранной рабочей силе в субъектах ПФО растет.
В Пермском крае внедрены меры, которые направлены на скорейшую адаптацию мигрантов. Миграционный центр помогает приезжим получать документы в рамках «одного окна».
В марте 2025 года в регионе ввели запрет на трудовую деятельность для мигрантов в ряде отраслей. В том числе, на транспорте и в розничной торговле. Сейчас в патенте стало обязательным требованием указывать конкретную профессию.
Иностранные студенты, обучающиеся в крае, активно приобщаются к культуре и языку. Делается это с помощью различных мероприятий, в том числе патриотических. Например, они общаются с ветеранами, становясь участниками Волонтерского корпуса к 80-летию Победы в Великой отечественной войне.
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