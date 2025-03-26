Shot: в Подмосковье в ЖК «Ольгино Парк» произошла стрельба

Сегодня утром в Подмосковье произошла стрельба. Ранен мужчина. Инцидент случился в ЖК «Ольгино Парк» в городе Железнодорожный, сообщили журналисты.
«Стрельба в Подмосковье. <...> нападение произошло сегодня в районе 7 утра во дворе дома на Шестой улице в ЖК „Ольгино Парк“ в Железнодорожном, — сообщил telegram-канал Shot. Сообщается, что нападение на мужчину осуществили несколько человек, которые поджидали его у подъезда своего дома.
После инцидента преступники скрылись, и в настоящий момент их активно разыскивает полиция. Состояние пострадавшего в данный момент не известно.
URA.RU обратилось за информацией к ГУ МВД РФ по Московской области. Информация уточняется.
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