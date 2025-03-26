Shot: в Подмосковье в ЖК «Ольгино Парк» произошла стрельба

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В Подмосковье в ЖК «Ольгино Парк» слышали стрельбу
В Подмосковье в ЖК «Ольгино Парк» слышали стрельбу Фото:

Сегодня утром в Подмосковье произошла стрельба. Ранен мужчина. Инцидент случился в ЖК «Ольгино Парк» в городе Железнодорожный, сообщили журналисты.

«Стрельба в Подмосковье. <...> нападение произошло сегодня в районе 7 утра во дворе дома на Шестой улице в ЖК „Ольгино Парк“ в Железнодорожном, — сообщил telegram-канал Shot. Сообщается, что нападение на мужчину осуществили несколько человек, которые поджидали его у подъезда своего дома.

После инцидента преступники скрылись, и в настоящий момент их активно разыскивает полиция. Состояние пострадавшего в данный момент не известно.

URA.RU обратилось за информацией к ГУ МВД РФ по Московской области. Информация уточняется.

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Сегодня утром в Подмосковье произошла стрельба. Ранен мужчина. Инцидент случился в ЖК «Ольгино Парк» в городе Железнодорожный, сообщили журналисты. «Стрельба в Подмосковье. <...> нападение произошло сегодня в районе 7 утра во дворе дома на Шестой улице в ЖК „Ольгино Парк“ в Железнодорожном, — сообщил telegram-канал Shot. Сообщается, что нападение на мужчину осуществили несколько человек, которые поджидали его у подъезда своего дома. После инцидента преступники скрылись, и в настоящий момент их активно разыскивает полиция. Состояние пострадавшего в данный момент не известно. URA.RU обратилось за информацией к ГУ МВД РФ по Московской области. Информация уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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