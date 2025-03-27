Икона скуфов, скандал с директором и развод спустя 22 года: Дмитрию Брекоткину — 55 лет

Юмористу Дмитрию Брекоткину 28 марта исполняется 55 лет

28 марта 2025 в 09:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Брекоткин называет себя скуфом Фото: Александр Мамаев © URA.RU Одному из самых ярких участников шоу «Уральские пельмени» Дмитрию Брекоткину исполняется 55 лет. Свой день рождения юбиляр отмечает 28 марта. Рассказываем, как развивалась его карьера, что стало причиной развода спустя 22 года брака и в каком громком скандале был замешан юморист. Детство и студенчество Дмитрий Брекоткин родился 28 марта 1970 года в Свердловске в семье инженера и медика. В детстве юморист хорошо рисовал и занимался различными видами спорта: ориентированием, лыжами, плаванием, бадминтоном. Но неусидчивость заставляла менять секции друг за другом каждые полгода. Отдушину мальчик нашел лишь в самбо: в кружок он попал в пятом классе, когда захотел научиться отвечать хулиганам во дворе, которые его задирали. Тренировки увлекли мальчика настолько, что в итоге он получил разряд кандидата в мастера спорта, а бонусом научился давать сдачи. При этом сам Дмитрий не уступал в задиристости своим обидчикам, из-за чего родителей часто вызывали в школу. Первый опыт в кино у юмориста был в 15 лет Кадр из фильма/ Госфильмофонд России на RuTube В школьные годы начал проявляться и актерский талант будущего участника «Уральских пельменей». Брекоткин часто появлялся в школьных спектаклях, а в старшей школе даже сыграл роль девочки. Его можно увидеть в фильме Свердловской киностудии «Железное поле». 15-летний подросток оказался в кадре совершенно случайно, съемочной группе нужны были школьники, и команда решила взять случайный класс, в нем как раз и учился Дмитрий. Однако о карьере артиста парень не мечтал: после школы поступил в Уральский политехнический институт на механико-машиностроительный факультет. Выбор пал на специальность «Механическая обработка цветных металлов», но лишь потому, что там был низкий конкурс и недобор. Доучиться Дмитрий не смог — неожиданно после первого курса его забрали в армию. Отдавать долг Родине Брекоткина отправили в Восточную Германию, где служил в танковых войсках. После двух лет армии Дмитрий вернулся в институт, но учеба была не по душе. Молодой человек забрал документы, заявив, что его больше привлекает работа на стройке. Там он сначала трудился помощником штукатура, позже стал бригадиром, затем — мастером строительно-монтажных работ. Первые шаги в КВН Во время учебы в институте Брекоткин попал в студенческий стройотряд «Эдельвейс». Там он знакомится с Сергеем Ершовым и Дмитрием Соколовым, которые позвали его играть в КВН. Какое-то время актер совмещал работу на стройке с выступлениями «Уральских пельменей». Дмитрий Брекоткин не боится примерять на себя яркие образы Фото: Василий Гришин © URA.RU В 1993 году команда выиграла свою первую игру юридического института, спустя два года стала чемпионом Екатеринбурга и отправилась на фестиваль КВН в Сочи. Пять сезонов «Уральские пельмени» играют в Высшей лиге КВН и становятся чемпионами в 2000 году. В один момент КВН стал отнимать у Брекоткина больше времени, и работу на стройке пришлось оставить. После этого Дмитрий стал настоящей звездой. Вместе с коллегами появлялся в проекте «Шоу Ньюs», а в 2011 году команда открывает проект «Уральские пельмени», который и по сей день выходит на телеканале СТС. Развод спустя 22 года брака С первой женой Екатериной юморист познакомился в студенческие годы, когда они вместе работали в стройотряде. Свидетелем на свадьбе стал Андрей Рожков. В 1997 году у пары родилась дочь Анастасия, а в 2004 году — Елизавета. Старшая стала инженером, а младшая Лиза занималась художественной гимнастикой. Но спустя 22 года брак распался, виной всему стали постоянные съемки и гастроли, из-за чего Дмитрий и Екатерина отдалились друг от друга. В 2017 году актер встречает новую любовь — Олесю. Женщина родила комику дочку и сына. Сам актер старается не афишировать личную жизнь. Известно, что он до сих пор живет в Екатеринбурге, а в Москве бывает лишь по рабочим вопросам. Скандал с продюсером Сергеем Нетиевским Зрители регулярно отмечают высокий артистизм Дмитрия Фото: Александр Мамаев © URA.RU В 2015 году шоу «Уральские пельмени» покинул директор Сергей Нетиевский. После этого стороны начали обвинять друг друга в выводе средств и рейдерстве. Брекоткин упрекал бывшего коллегу в том, что он получал гораздо больше средств от организаторов, чем платил команде. «Видимо, он нас не считал ни друзьями, ни соратниками. Или перестал считать таковыми в какой-то момент», — заявлял тогда Брекоткин. Он вместе с командой также подавал в суд на Нетиевского за то, что тот организовывал несуществующий концерт в Екатеринбурге. Многолетний конфликт с судебными разбирательствами завершился лишь в 2022 году. Икона скуфов Наравне с персонажем Сергеем Беляковым из шоу «Наша Russia» Дмитрий Брекоткин неофициально считается эталоном скуфа — это мужчина, который выглядит старше своих лет, имеет лишний вес, отеки под глазами, залысины. Сам актер говорил, что узнал о том, что он скуф, от Клавы Коки — вместе они снимались в новогодней комедии «Звезды в Сибири». По признанию юмориста, до этого он считал, что он всего лишь мужчина бальзаковского возраста. Фильмы с Дмитрием Брекоткиным Помимо шоу, юморист снимается в кино. Его можно увидеть в картинах «Очень русский детектив», где также Юрий Стоянов и Максим Коновалов, «Везучий случай», который критики посчитали провальным. Самым успешным проектом Дмитрия стал сериал «Мама будет против», где он сыграл придирчивую тещу, покорил своим артистизмом поклонников и собрал множество положительных отзывов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одному из самых ярких участников шоу «Уральские пельмени» Дмитрию Брекоткину исполняется 55 лет. Свой день рождения юбиляр отмечает 28 марта. Рассказываем, как развивалась его карьера, что стало причиной развода спустя 22 года брака и в каком громком скандале был замешан юморист. Дмитрий Брекоткин родился 28 марта 1970 года в Свердловске в семье инженера и медика. В детстве юморист хорошо рисовал и занимался различными видами спорта: ориентированием, лыжами, плаванием, бадминтоном. Но неусидчивость заставляла менять секции друг за другом каждые полгода. Отдушину мальчик нашел лишь в самбо: в кружок он попал в пятом классе, когда захотел научиться отвечать хулиганам во дворе, которые его задирали. Тренировки увлекли мальчика настолько, что в итоге он получил разряд кандидата в мастера спорта, а бонусом научился давать сдачи. При этом сам Дмитрий не уступал в задиристости своим обидчикам, из-за чего родителей часто вызывали в школу. В школьные годы начал проявляться и актерский талант будущего участника «Уральских пельменей». Брекоткин часто появлялся в школьных спектаклях, а в старшей школе даже сыграл роль девочки. Его можно увидеть в фильме Свердловской киностудии «Железное поле». 15-летний подросток оказался в кадре совершенно случайно, съемочной группе нужны были школьники, и команда решила взять случайный класс, в нем как раз и учился Дмитрий. Однако о карьере артиста парень не мечтал: после школы поступил в Уральский политехнический институт на механико-машиностроительный факультет. Выбор пал на специальность «Механическая обработка цветных металлов», но лишь потому, что там был низкий конкурс и недобор. Доучиться Дмитрий не смог — неожиданно после первого курса его забрали в армию. Отдавать долг Родине Брекоткина отправили в Восточную Германию, где служил в танковых войсках. После двух лет армии Дмитрий вернулся в институт, но учеба была не по душе. Молодой человек забрал документы, заявив, что его больше привлекает работа на стройке. Там он сначала трудился помощником штукатура, позже стал бригадиром, затем — мастером строительно-монтажных работ. Во время учебы в институте Брекоткин попал в студенческий стройотряд «Эдельвейс». Там он знакомится с Сергеем Ершовым и Дмитрием Соколовым, которые позвали его играть в КВН. Какое-то время актер совмещал работу на стройке с выступлениями «Уральских пельменей». В 1993 году команда выиграла свою первую игру юридического института, спустя два года стала чемпионом Екатеринбурга и отправилась на фестиваль КВН в Сочи. Пять сезонов «Уральские пельмени» играют в Высшей лиге КВН и становятся чемпионами в 2000 году. В один момент КВН стал отнимать у Брекоткина больше времени, и работу на стройке пришлось оставить. После этого Дмитрий стал настоящей звездой. Вместе с коллегами появлялся в проекте «Шоу Ньюs», а в 2011 году команда открывает проект «Уральские пельмени», который и по сей день выходит на телеканале СТС. С первой женой Екатериной юморист познакомился в студенческие годы, когда они вместе работали в стройотряде. Свидетелем на свадьбе стал Андрей Рожков. В 1997 году у пары родилась дочь Анастасия, а в 2004 году — Елизавета. Старшая стала инженером, а младшая Лиза занималась художественной гимнастикой. Но спустя 22 года брак распался, виной всему стали постоянные съемки и гастроли, из-за чего Дмитрий и Екатерина отдалились друг от друга. В 2017 году актер встречает новую любовь — Олесю. Женщина родила комику дочку и сына. Сам актер старается не афишировать личную жизнь. Известно, что он до сих пор живет в Екатеринбурге, а в Москве бывает лишь по рабочим вопросам. В 2015 году шоу «Уральские пельмени» покинул директор Сергей Нетиевский. После этого стороны начали обвинять друг друга в выводе средств и рейдерстве. Брекоткин упрекал бывшего коллегу в том, что он получал гораздо больше средств от организаторов, чем платил команде. «Видимо, он нас не считал ни друзьями, ни соратниками. Или перестал считать таковыми в какой-то момент», — заявлял тогда Брекоткин. Он вместе с командой также подавал в суд на Нетиевского за то, что тот организовывал несуществующий концерт в Екатеринбурге. Многолетний конфликт с судебными разбирательствами завершился лишь в 2022 году. Наравне с персонажем Сергеем Беляковым из шоу «Наша Russia» Дмитрий Брекоткин неофициально считается эталоном скуфа — это мужчина, который выглядит старше своих лет, имеет лишний вес, отеки под глазами, залысины. Сам актер говорил, что узнал о том, что он скуф, от Клавы Коки — вместе они снимались в новогодней комедии «Звезды в Сибири». По признанию юмориста, до этого он считал, что он всего лишь мужчина бальзаковского возраста. Помимо шоу, юморист снимается в кино. Его можно увидеть в картинах «Очень русский детектив», где также Юрий Стоянов и Максим Коновалов, «Везучий случай», который критики посчитали провальным. Самым успешным проектом Дмитрия стал сериал «Мама будет против», где он сыграл придирчивую тещу, покорил своим артистизмом поклонников и собрал множество положительных отзывов.