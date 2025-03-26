В Кургане открылось отделение общественной организации, выступающей за укрепление традиционных ценностей на основе общности славянского этноса — «Северный человек». Об этом URA.RU рассказал организатор объединения в регионе Антон Суздальцев.
«Это сообщество, объединяющее людей на основе общности славянского этноса. Их связывают общие ценности, традиции, взгляды, богатая культура и высокие моральные принципы. Главная цель объединения — сохранение и укрепление ценностей и традиций русского народа, передача этого бесценного наследия нашим потомкам, чтобы обеспечить процветание России и благополучие государствообразующего народа», — отметил лидер движения в регионе.
Чем планирует заниматься организация
Организация планирует проводить различные мероприятия: культурные фестивали, русские народные игры, спортивные турниры, мастер-классы и лекции. Цель, по словам лидера объединения — возрождение и популяризация культуры русских и других славянских народов: «Особое внимание будет уделено возрождению старинных русских игр, таких как лапта и кила, чтобы молодежь могла прикоснуться к своим корням».
Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU отметил, что организация может привлечь внимание части общества, но ее влияние в Курганской области будет зависеть от взаимодействия с местными властями и общественного запроса. «Такие объединения, как „Северный человек“, „Русская община“ и „Русская дружина“, ориентированы на традиционные ценности и могут заинтересовать определённые слои населения», — пояснил Безделов.
Эксперт также добавил, что подобные движения часто сотрудничают с правоохранительными органами в рамках общественной деятельности. «В ряде регионов они участвуют в мероприятиях, направленных на поддержку традиционных ценностей и культурного просвещения», — заключил он.
Какие общественные движения уже есть в Кургане
В регионе уже действует «Русская община» — общественная организация, выступающая за сохранение традиций и общинного уклада. По информации СМИ, в других городах участники движения помогают правоохранительным органам и работают в составе добровольных народных дружин. В Кургане организацию возглавляет экс-кандидат в депутаты и общественник Владимир Ярушников.
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