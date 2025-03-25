В Петербурге прогулки по рекам и каналам подорожают к новому сезону

С наступлением нового сезона жители и гости Санкт-Петербурга столкнутся с увеличением стоимости прогулок на теплоходах. Перевозчики, включая известные компании «Астра марин», «Невская линия отдыха» и «Петергоф экспресс», объявили о повышении тарифов на свои услуги. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
«Увеличилась стоимость большинства вариантов прогулок под разводными мостами (у перевозчиков их более десяти). Стоимость взрослого полного билета на прогулочные маршруты возросла примерно на 100 рублей, или почти на 5%. Так что обычная цена такого отдыха составит 2,6 тысяч рублей», — пишет «Деловой Петербург». Особенно заметно подорожание коснулось VIP-билетов и специализированных маршрутов, например, в Петергоф или к крепости Орешек.
Повышение цен на прогулочные маршруты связано с несколькими факторами. Во-первых, это общее увеличение расходов на содержание и обслуживание флота, включая рост цен на топливо и необходимость повышения зарплат экипажа. Во-вторых, изменения коснулись и тарифов на швартовку у городских причалов. Также не последнюю роль играет обновление и модернизация флота, требующие дополнительных инвестиций.
Согласно информации от «Мостотреста», навигационный сезон на Неве начнется 10 апреля и продлится до 30 ноября. Ожидается, что мосты будут регулярно разводиться, начиная с 20 апреля.
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