Курганский ЦГМС назвал пиковый уровень воды, который ждут в Тоболе

В Курганской области не ждут критического уровня воды в реках. По прогнозу центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС), показатель в реке Тобол не превысит 500 сантиметров.
«По прогнозу, максимальный уровень воды в реке Тобол в селе Звериноголовское ожидается 700 сантиметров, в городе Кургане 500 сантиметров. Достижение отметок неблагоприятных явлений мы не ожидаем, но в пониженных участках возможен выход воды на пойму», — рассказала в сюжете ГТРК «Курган» ио начальника ЦГМС Наталья Астафьева.
По информации руководителя структуры, в Курганской области весеннее половодье на основных реках началось 15 марта, что на девять дней раньше, чем в прошлом году. Уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 234 сантиметра, а у села Звериноголовское — 336 сантиметров. «Неблагоприятные явления» ожидается при уровне воды в 850 сантиметров. Для сравнения, пиковые значения в Тоболе в 2024 году были следующими: Курган — 10,15 метра, Звериноголовское — 10,08 метра.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области началось весеннее половодье , вызванное обильным таянием снегов и дождями. В Целинном округе был введен режим повышенной готовности из-за подтопления дорог и улиц в селе Дулино и деревне Красный Октябрь. Проезд был возможен только на вездеходах. По словам главы округа Петра Скоробогатова, угрозы подтопления жилых домов не было. Также вода прибывала в Белозерском и Шумихинском округах.
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