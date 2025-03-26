Курганский ЦГМС назвал пиковый уровень воды, который ждут в Тоболе

В Кургане уровень воды в Тоболе не превысит 500 сантиметров
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В Курганской области не ждут масштабного паводка
В Курганской области не ждут масштабного паводка Фото:
новость из сюжета
Половодье-2025 в Курганской области

В Курганской области не ждут критического уровня воды в реках. По прогнозу центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС), показатель в реке Тобол не превысит 500 сантиметров. 

«По прогнозу, максимальный уровень воды в реке Тобол в селе Звериноголовское ожидается 700 сантиметров, в городе Кургане 500 сантиметров. Достижение отметок неблагоприятных явлений мы не ожидаем, но в пониженных участках возможен выход воды на пойму», — рассказала в сюжете ГТРК «Курган» ио начальника ЦГМС Наталья Астафьева.

По информации руководителя структуры, в Курганской области весеннее половодье на основных реках началось 15 марта, что на девять дней раньше, чем в прошлом году. Уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 234 сантиметра, а у села Звериноголовское — 336 сантиметров. «Неблагоприятные явления» ожидается при уровне воды в 850 сантиметров. Для сравнения, пиковые значения в Тоболе в 2024 году были следующими: Курган — 10,15 метра, Звериноголовское — 10,08 метра. 

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области началось весеннее половодье , вызванное обильным таянием снегов и дождями. В Целинном округе был введен режим повышенной готовности из-за подтопления дорог и улиц в селе Дулино и деревне Красный Октябрь. Проезд был возможен только на вездеходах. По словам главы округа Петра Скоробогатова, угрозы подтопления жилых домов не было. Также вода прибывала в Белозерском и Шумихинском округах.

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В Курганской области не ждут критического уровня воды в реках. По прогнозу центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС), показатель в реке Тобол не превысит 500 сантиметров.  «По прогнозу, максимальный уровень воды в реке Тобол в селе Звериноголовское ожидается 700 сантиметров, в городе Кургане 500 сантиметров. Достижение отметок неблагоприятных явлений мы не ожидаем, но в пониженных участках возможен выход воды на пойму», — рассказала в сюжете ГТРК «Курган» ио начальника ЦГМС Наталья Астафьева. По информации руководителя структуры, в Курганской области весеннее половодье на основных реках началось 15 марта, что на девять дней раньше, чем в прошлом году. Уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 234 сантиметра, а у села Звериноголовское — 336 сантиметров. «Неблагоприятные явления» ожидается при уровне воды в 850 сантиметров. Для сравнения, пиковые значения в Тоболе в 2024 году были следующими: Курган — 10,15 метра, Звериноголовское — 10,08 метра.  Ранее URA.RU писало, что в Курганской области началось весеннее половодье , вызванное обильным таянием снегов и дождями. В Целинном округе был введен режим повышенной готовности из-за подтопления дорог и улиц в селе Дулино и деревне Красный Октябрь. Проезд был возможен только на вездеходах. По словам главы округа Петра Скоробогатова, угрозы подтопления жилых домов не было. Также вода прибывала в Белозерском и Шумихинском округах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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